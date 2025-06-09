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В Малайзии попал в ДТП автобус со студентами, не менее 15 погибших

ДТП
время публикации: 09 июня 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 10:08
В Малайзии попал в ДТП автобус со студентами, не менее 15 погибших
AP Photo/Daniel Chan

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с другим транспортным средством на шоссе "Восток-Запад" в штате Перак в Малайзии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на власти страны.

В ДТП пострадали 48 человек. 13 из них скончались на месте, еще двое были признаны мертвыми в больнице.

Премьер-министр Анвар Ибрагим выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе и поручил Министерству высшего образования координировать оказание соответствующей помощи семьям погибших.

Мир
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