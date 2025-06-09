В Малайзии попал в ДТП автобус со студентами, не менее 15 погибших
время публикации: 09 июня 2025 г., 10:01 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 10:08
По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с другим транспортным средством на шоссе "Восток-Запад" в штате Перак в Малайзии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на власти страны.
В ДТП пострадали 48 человек. 13 из них скончались на месте, еще двое были признаны мертвыми в больнице.
Премьер-министр Анвар Ибрагим выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе и поручил Министерству высшего образования координировать оказание соответствующей помощи семьям погибших.