В Малайзии попал в ДТП автобус со студентами, не менее 15 погибших

По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения автобуса, перевозившего студентов, с другим транспортным средством на шоссе "Восток-Запад" в штате Перак в Малайзии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на власти страны.

В ДТП пострадали 48 человек. 13 из них скончались на месте, еще двое были признаны мертвыми в больнице.

Премьер-министр Анвар Ибрагим выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе и поручил Министерству высшего образования координировать оказание соответствующей помощи семьям погибших.