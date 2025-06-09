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Мир

Десятки арестованных в Лос-Анджелесе, губернатор Калифорнии угрожает Трампу иском

Нелегалы
США
Дональд Трамп
время публикации: 09 июня 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 08:49
Десятки арестованных в Лос-Анджелесе, губернатор Калифорнии угрожает Трампу иском
AP Photo/Jae C. Hongstf

В Лос-Анджелесе третий день продолжаются столкновения между участниками манифестаций против ужесточения миграционной политики президентом Дональдом Трампом и полицией. Десятки участников беспорядков арестованы.

Манифестанты перекрывают дороги, жгут автомобили, бросают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция отвечает средствами для разгона демонстраций. По указанию президента, в город введены 300 солдат Национальной гвардии, взявшими под охрану федеральные здания.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Бесс возложила ответственность за волнения на президента Трампа. "Мы поддерживаем жителей Лос-Анджелеса. Когда вы вводите в город бронированные колонны, это пугает и создает панику", – сказала она.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст иск против администрации США за противозаконный, по его словам, ввод в город Национальной гвардии, которая должна подчиняться руководству штата. "Отмените этот незаконный приказ", – призвал он Трампа.

Сам президент назвал участников манифестации "оплаченными бунтовщиками". Он заявил, что ответственность за беспорядки несут Ньюсом и Бесс и призвал полицию к нулевой терпимости к тем, что скрывает лицо под маской.

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