Десятки арестованных в Лос-Анджелесе, губернатор Калифорнии угрожает Трампу иском

В Лос-Анджелесе третий день продолжаются столкновения между участниками манифестаций против ужесточения миграционной политики президентом Дональдом Трампом и полицией. Десятки участников беспорядков арестованы.

Манифестанты перекрывают дороги, жгут автомобили, бросают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция отвечает средствами для разгона демонстраций. По указанию президента, в город введены 300 солдат Национальной гвардии, взявшими под охрану федеральные здания.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Бесс возложила ответственность за волнения на президента Трампа. "Мы поддерживаем жителей Лос-Анджелеса. Когда вы вводите в город бронированные колонны, это пугает и создает панику", – сказала она.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подаст иск против администрации США за противозаконный, по его словам, ввод в город Национальной гвардии, которая должна подчиняться руководству штата. "Отмените этот незаконный приказ", – призвал он Трампа.

Сам президент назвал участников манифестации "оплаченными бунтовщиками". Он заявил, что ответственность за беспорядки несут Ньюсом и Бесс и призвал полицию к нулевой терпимости к тем, что скрывает лицо под маской.