Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки

Мэр города Красноярска Владислав Логинов задержан по делу о взятке. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в следственных органах. "Он задержан по статье о взятке. Дело расследует центральный аппарат СКР", – заявил источник.

Согласно агентству ТАСС, после задержания мэра проводятся обыски в городской администрации. Тем не менее, мэрия продолжает работу в штатном режиме. 8 июня в Красноярске отмечался день города, Логинов участвовал в торжественном мероприятии.

Также сообщается, что 57-летнего градоначальника этапируют в Москву, где ему будет выбрана мера пресечения.