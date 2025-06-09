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Мир

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки

Коррупция
Россия
время публикации: 09 июня 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 10:47

Мэр города Красноярска Владислав Логинов задержан по делу о взятке. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в следственных органах. "Он задержан по статье о взятке. Дело расследует центральный аппарат СКР", – заявил источник.

Согласно агентству ТАСС, после задержания мэра проводятся обыски в городской администрации. Тем не менее, мэрия продолжает работу в штатном режиме. 8 июня в Красноярске отмечался день города, Логинов участвовал в торжественном мероприятии.

Также сообщается, что 57-летнего градоначальника этапируют в Москву, где ему будет выбрана мера пресечения.

Мир
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