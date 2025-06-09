ВСУ нанесли удар по аэродрому в Нижегородской области, где базируются носители "Кинжалов"
время публикации: 09 июня 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 13:40
Как сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Украины, в ночь на 9 июня силы специальных операций ВСУ нанесли удар по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России.
По предварительной информации, поражены два самолета ВВС России, предположительно МиГ-31 и Су-30/34. Эти сведения уточняются.
Также отмечается, что аэродром используется для ударов по территории Украины. Здесь базируются самолеты МиГ-31К, которые являются носителями баллистических ракет "Кинжал".