ВСУ нанесли удар по аэродрому в Нижегородской области, где базируются носители "Кинжалов"

Как сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Украины, в ночь на 9 июня силы специальных операций ВСУ нанесли удар по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России.

По предварительной информации, поражены два самолета ВВС России, предположительно МиГ-31 и Су-30/34. Эти сведения уточняются.

Также отмечается, что аэродром используется для ударов по территории Украины. Здесь базируются самолеты МиГ-31К, которые являются носителями баллистических ракет "Кинжал".