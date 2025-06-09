ВВС Индии получат первый HAL Tejas с израильской авионикой

В конце июня ВВС Индии получат первый боевой самолет HAL Tejas усовершенствованной модели A1, оснащенный израильской авионикой и боевыми системами.

Самолеты Tejas пришли на смену устаревшим МиГам-21, однако первая модель существенно уступает ведущим мировым образцам. Tehas A1, по оценкам специалистов, является значительным шагом вперед, и будет более "израильским", чем самолеты ВВС ЦАХАЛа, на которые США запретили ставить израильские радары.

Новые Tehas A1 будут оснащены АФАР-радаром и средствами радиоэлектронной борьбы производства "Эльты", новым поколением системы целеуказания на шлеме от "Эльбита", и ракетами "Дерби" с радиолокационным наведением производства "Рафаэля".