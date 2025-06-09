В американском штате Теннеси поймали беглую зебру, ставшую интернет-сенсацией

Самец зебры по кличке Эд, бежавший от хозяев около недели назад и успевший стать интернет-сенсацией, был пойман в американском штате Теннесси. В последние дни в сети распространилось множество видео, на которых он носится по улицам местных городков.

"Он был обнаружен мирно пасущимся на поле и вертолетом доставлен домой", – сообщил шериф округа Рутерфорд. Его офис также распространил фото висящего в воздухе Эда. Как сообщается, к "задержанию" зебры были привлечены специалисты из штата Техас.

Зоологи напоминают: зебры – крупные животные с непростым нравом, плохо подходящие для содержания в домашних условиях. Они способны причинить человеку значительный ущерб.