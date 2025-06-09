x
09 июня 2025
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июня 2025
|
09 июня 2025
|
последняя новость: 16:55
09 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В американском штате Теннеси поймали беглую зебру, ставшую интернет-сенсацией

время публикации: 09 июня 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 09 июня 2025 г., 15:44
В американском штате Теннеси поймали беглую зебру, ставшую интернет-сенсацией
Rutherford County Sheriff's Office via AP

Самец зебры по кличке Эд, бежавший от хозяев около недели назад и успевший стать интернет-сенсацией, был пойман в американском штате Теннесси. В последние дни в сети распространилось множество видео, на которых он носится по улицам местных городков.

"Он был обнаружен мирно пасущимся на поле и вертолетом доставлен домой", – сообщил шериф округа Рутерфорд. Его офис также распространил фото висящего в воздухе Эда. Как сообщается, к "задержанию" зебры были привлечены специалисты из штата Техас.

Зоологи напоминают: зебры – крупные животные с непростым нравом, плохо подходящие для содержания в домашних условиях. Они способны причинить человеку значительный ущерб.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook