Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1202-й день войны

Минобороны РФ 9 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе н.п. Дубно Ровенской области... Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы "Пиранья" и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу "Paladin" производства США. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Viking" шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62467 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23836 танков и других боевых бронированных машин, 1571 боевая машина реактивных систем залпового огня, 25941 орудие полевой артиллерии и минометов, 36668 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).