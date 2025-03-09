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Мир

Пропалестинского активиста 16 часов не могли снять с башни "Биг-Бен" в Лондоне

Великобритания
ООП
Акции протеста
время публикации: 09 марта 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 07:41
Пропалестинского активиста 16 часов не могли снять с башни "Биг-Бен" в Лондоне
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В субботу, 8 марта, пропалестинский активист забрался с флагом ООП на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне, более известную под названием "Биг-Бен". Его сняли оттуда 16 часов спустя, сообщает Daily Mail.

Нарушитель порядка задержан полицией лондонского района Вестминстер.

Британские СМИ пишут, что активист, находясь на башне, вел прямую трансляцию в соцсети.

Полиция Лондона заявляет, что "инцидент затянулся из-за специфики местонахождения мужчины и необходимости обеспечения безопасности наших офицеров, отдельных лиц и широкой общественности".

Мир
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