x
08 марта 2025
|
последняя новость: 22:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 марта 2025
|
08 марта 2025
|
последняя новость: 22:57
08 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Двое молодых мусульман, избивших хасида в Давосе, приговорены к тюремному заключению

Антисемитизм
время публикации: 08 марта 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 22:22
Двое молодых мусульман, избивших хасида в Давосе, приговорены к тюремному заключению
AP Photo/Wong Maye-E

Двое молодых мусульман в августе прошлого года избивших 19-летнего хасидского юношу в Давосе, приговорены местным судом к тюремному заключению. Оба обвиняемых находились в ожидании решения о предоставлении им права на жительство в Швейцарии.

Согласно заявлению прокуратуры, двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет "преследовали ортодоксального еврея в Давосе, ударили его по лицу и кричали ему, чтобы он освободил Палестину". Суд признал их виновными в расовой дискриминации и нападении.

Один из нападавших, 29-летний ливанец, вскоре после нападения скрылся и до сих пор находится в бегах. Швейцарская полиция продолжает его поиски, и после поимки ему придется отбыть двухмесячный тюремный срок.

Второй нападавший, гражданин Алжира, был приговорен к двум месяцам тюремного заключения и депортирован на родину.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 ноября 2024

В Нью-Йорке предотвращено похищение еврейского мальчика
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 ноября 2023

В Калифорнии арестован профессор, чьи действия во время пропалестинской акции привели к смерти еврея
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 21 августа 2021

В Лондоне неизвестный мусульманин дважды напал на евреев, ударив мужчину и ребенка