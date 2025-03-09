x
09 марта 2025
|
последняя новость: 22:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 марта 2025
|
09 марта 2025
|
последняя новость: 22:35
09 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Индии задержан третий подозреваемый в изнасиловании туристки из Израиля

Индия
время публикации: 09 марта 2025 г., 22:35 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 22:35
В Индии задержан третий подозреваемый в изнасиловании туристки из Израиля
AP Photo/Wasantha Chandrapala

Полиция Индии сообщила о задержании третьего подозреваемого в групповом изнасиловании туристки из Израиля и ее подруги. Подозреваемый был задержан в штате Тамилнад, на юге страны, где он пытался скрыться.

Нападение на женщин и сопровождавших их трех мужчин произошло в районе деревни Хампи, на севере индийского штата Карнатака.

По данным расследования, преступники подъехали к туристам на мотоцикле и "попросили деньги" на бензин, когда им отказали, они столкнули мужчин в канал (двое мужчин получили травмы, но сумели выбраться, третий утонул, и его тело было найдено позже), а женщин изнасиловали.

Двое из троих подозреваемых были задержаны вскоре после происшествия. Всем подозреваемых будут предъявлены обвинения в "групповом изнасиловании, вымогательстве и покушении на убийство".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2025

В Индии израильская туристка подверглась групповому изнасилованию