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В России объявлен в розыск рэпер Оксимирон

время публикации: 09 мая 2024 г., 14:28 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 14:30
В России объявлен в розыск рэпер Оксимирон
AP Photo/Pavel Golovkin

Министерство внутренних дел России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявленный иностранным агентом еще в октябре 2022 года.

Согласно базе данных МВД, музыкант нарушил российский уголовный кодекс. Ранее о его уголовном преследовании не сообщалось, но его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии.

Оксимирон покинул Россию после ее нападения на Украину. Замоскворецкий суд Москвы потребовал запретить его песню "Последний звонок" и признать её экстремистской.

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