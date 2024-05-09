В России объявлен в розыск рэпер Оксимирон

Министерство внутренних дел России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявленный иностранным агентом еще в октябре 2022 года.

Согласно базе данных МВД, музыкант нарушил российский уголовный кодекс. Ранее о его уголовном преследовании не сообщалось, но его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии.

Оксимирон покинул Россию после ее нападения на Украину. Замоскворецкий суд Москвы потребовал запретить его песню "Последний звонок" и признать её экстремистской.