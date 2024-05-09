В России объявлен в розыск рэпер Оксимирон
время публикации: 09 мая 2024 г., 14:28 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 14:30
Министерство внутренних дел России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова, более известного под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявленный иностранным агентом еще в октябре 2022 года.
Согласно базе данных МВД, музыкант нарушил российский уголовный кодекс. Ранее о его уголовном преследовании не сообщалось, но его неоднократно штрафовали за дискредитацию армии.
Оксимирон покинул Россию после ее нападения на Украину. Замоскворецкий суд Москвы потребовал запретить его песню "Последний звонок" и признать её экстремистской.
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