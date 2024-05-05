Депутат Госдумы предложил объявить Чубайса иноагентом из-за сотрудничества с израильским вузом

Депутат Государственной думы России Бийсултан Хамзаев сообщил агентству РИА Новости, что он подготовил обращение в министерство юстиции с тем, чтобы признать иностранным агентом бывшего заместителя председателя правительства России Анатолия Чубайса.

Основанием для этого стало сообщение пресс-службы Тель-Авивского университета о создании Центра российских исследований. Речь идет о "проекте Чубайса" по анализу истории России с целью изучения вариантов ее будущего, говорится в сообщении.

"Считаю, что министерство юстиции РФ и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать", – сказал Хамзаев.

"Можно смело говорить, что это самый непопулярный политик в РФ конца 20-го – начала 21-го века. А насколько он иноагент, я уверен, по его следам должны быть начаты в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле", – добавил депутат.

Анатолий Чубайс покинул Россию после вторжения в Украину, он репатриировался в мае 2022 года и в последние два года живет преимущественно в Израиле.

Презентация Центра российских исследований (ЦРИ) – "Инициатива российского будущего" – проходила 16 апреля. В публикации на сайте Тель-Авивского университета говорится: "Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, ЦРИ намерен заняться новейшей историей России – экономической, политической, социальной и культурной. Период, который интересует ЦРИ, – с 1991 года, когда произошел распад СССР и Россия появилась как отдельное государство, до наших дней". "Презентация ЦРИ носила чисто академический характер, а Анатолий Чубайс упоминается лишь как организатор группы спонсоров нового центра, задачей которого является комплексное исследование возможного будущего России на основе анализа событий ее недавнего прошлого", – сказано в публикации университета.

Судя по публикации, проект ЦРИ пока рассчитан на пять лет. Ожидается, что впоследствии он будет продолжен и расширен.