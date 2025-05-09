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В Германии на 104-м году жизни умерла Марго Фридлендер, пережившая Холокост

Холокост
время публикации: 09 мая 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 23:10
В Германии на 104-м году жизни умерла Марго Фридлендер, пережившая Холокост
AP Photo/Virginia Mayo

В Германии скончалась пережившая Холокост Марго Фридлендер. Она умерла на 104-м году жизни, сообщает Deutsche Welle.

Накануне Фридлендер участвовала в мероприятии в столице ФРГ по случаю 80-летия окончания войны. Все последние годы она активно выступала на церемониях и в СМИ, не давая забыть о Холокосте и призывая сохранить память о преступлениях национал-социализма.

Она основала фонд, который должен продолжить борьбу за свободу и демократию от лица тех, кто пережил Холокост, и после их смерти. Всего несколько дней назад Фридлендер была награждена одной из главных госнаград ФРГ – Большим крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Марго Фридлендер родилась в Берлине в 1921 году. Почти все ее близкие и родные погибли в нацистском лагере смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Сама она, пережив Холокост, после войны вместе с мужем уехала в США, где прожила долгие годы. После смерти супруга Марго вернулась в родной Берлин.

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