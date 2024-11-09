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Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян

время публикации: 09 ноября 2024 г., 14:58 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 15:40
Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян
AP Photo InterVision

Полиция Нидерландов оставила под стражей четверых подозреваемых в нападениях на израильтян-болельщиков "Маккаби" на улицах Амстердама. Об этом сообщает New York Times.

Задержанные подозреваются в "преступлениях на антисемитской почве". Напомним, всего полиция Амстердама задержала 62 подозреваемых в антиссемитских инцидентах, в течение суток большинство из них были отпущены.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после ле игры между тель-авивским "Маккаби" и амстердамским "Аяксом". Это игру израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.

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