СМИ: "Мосад" заранее уведомил Нидерланды о возможных нападениях на израильтян в Амстердаме

Израильский сайт "Мако"/N12 заявляет, что израильская разведка "Мосад" за день до футбольного матча "Маккаби Тель-Авив" – "Аякс", который должен был состояться вечером 7 ноября в Амстердаме, получила предупреждение о готовящихся нападениях на израильтян.

Из публикации, авторами которой указаны Нир Двори, Альмог Бокер и Ярон Авраам, утверждается, что "Мосад" уведомил об этом полицию Нидерландов о высокой вероятности нападений. Однако израильские болельщики, прибывавшие в Амстердам, никаких предупреждений со стороны силовых структур не получали.

Как сообщалось ранее, официально было подтверждено, что министерство диаспоры Израиля, отвечающее также за борьбу с антисемитизмом в мире, выпустило предупреждение о возможных нападениях на израильтян в Амстердаме после "серьезного оповещения, полученного около 7 часов вечера" (7 ноября), за несколько часов до нападения. В предупреждении говорилось о запланированной пропалестинской демонстрации, в частности об угрозах в адрес бойца израильской пограничной полиции, присутствовавшего на футбольном матче, и о возможных столкновениях возле отеля Leonardo, где остановились израильтяне. Полученная информация была передана в релевантные службы безопасности в Израиле и Нидерландах.

"Мако" пишет, что Центр контроля за ситуацией, созданный министром по делам диаспоры Амихаем Шикли, передал информацию также в министерство иностранных дел. При вновь подчеркивается, что и на этом этапе (когда в Амстердаме, еще до начала матча, уже произошли несколько нападений на израильтян) не было передано никаких предупреждений израильтянам, уже находившимся в Нидерландах.

Полиция Нидерландов, получив информацию о возможных нападениях на израильтян, привлекала дополнительные силы для обеспечения порядка в Амстердаме. Но это не помогло предотвратить нападения.

В публикации "Мако" говорится, что через социальные сети пропалестинским активистам, готовившимся атаковать израильтян, организаторами нападения давались определенные инструкции: срывать головные уборы с израильтян, а также любые израильские символы и флаги. При этом заявлялось: "Это не очередная демонстрация. Это прямое противостояние с израильскими силами безопасности и Мосадом".

Эти обсуждения и "инструкции", распространявшиеся в основном через специфические группы в Telegram, были замечены спецслужбами и отслеживались. Когда стало очевидным, что нападения произойдут с очень высокой вероятностью, был уведомлен Центр контроля за ситуацией министерства диаспоры. Но, судя по всему, попросту не существует механизма быстрого и масштабного уведомления об угрозе, когда речь идет о большом количестве израильтян, прибывших в частном порядке в другую страну.

8 ноября сообщалось, что, по всей видимости, такие уведомления в дальнейшем можно будет получать через приложение Командования тылом Израиля. Но непонятно: означает ли это, что всем израильтянам, выезжающим из страны, будет настоятельно рекомендовано постоянно держать включенными мобильные телефоны с установленными и активированными такими приложениями.

Об отсутствии не только механизма уведомления, но и четкого протокола действий в экстренных ситуациях, когда множество израильтян оказываются под угрозой за рубежом, пишет сайт Ynet. В публикации Йоава Зейтуна отмечается, что власти Израиля после поступления множества сообщений о нападениях в Амстердаме действовали хаотично – то направляя спасательную миссию в Нидерланды, то отменяя принятое решение. В статье сказано, что некоторые спасатели ЦАХАЛа успели долететь до аэропорта "Схипхол", а потом были вынуждены возвращаться обратно.