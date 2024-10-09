Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 959-й день войны

Министерство обороны РФ 9 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 959-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы М198 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку "Рапира" и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 118-й и 123-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК "С-200" и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33130 беспилотных летательных аппаратов, 580 зенитных ракетных комплексов, 18559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15858 орудий полевой артиллерии и минометов, 27074 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 71100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).