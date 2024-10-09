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Мир

Глава правительства Великобритании выступил против эмбарго на поставку Израилю вооружений

время публикации: 09 октября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 09 октября 2024 г., 09:33
Глава правительства Великобритании выступил против эмбарго на поставку Израилю вооружений
Joe Giddens/PA via AP, Pool

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что он никогда не введет полное эмбарго на поставку вооружений Израилю. Политик заявил, что у Израиля есть право на самооборону, и что нельзя, поддерживая это право, лишать Израиль необходимых для обороны средств.

"Запрет на поставки Израилю оборонительного оружия через год после событий 7 октября для меня неприемлем. Я не могу санкционировать такой запрет перед лицом иранских ударов", – сказал Стармер, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин.

Несколько недель назад правительство Великобритании заморозило 30 лицензий на поставку Израилю военного оборудования, заподозрив, что оно могло быть применено в нарушение международного права. Однако 32 лицензии остались в силе.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 5 октября, призвал прекратить поставки оружия Израилю, подчеркнув, что приоритетным для войны, продолжающейся почти год, является "политическое решение".

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