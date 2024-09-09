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Президентские выборы в Алжире: глава государства получил 95% голосов

время публикации: 09 сентября 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 09:58
Президентские выборы в Алжире: глава государства получил 95% голосов
AP Photo/Str

Нынешний президент Алжира Абдаль-Маджид Теббун победил на президентских выборах и останется на второй срок. Согласно официальной статистике, за него отдали свои голоса 94,65% избирателей.

Умеренного исламиста Абдул-Али Хассани Шарифа поддержали 3,17% избирателей, а социалист Юсуф Усуши получил 2,16% голосов избирателей. Явка составила 48% – в условиях, когда исход выборов предрешен, именно она воспринимается как индикатор поддержки главы государства.

Представители оппозиционных партий назвали такие показатели "странными", обвинив избирательный комитет в искусственном завышении явки. Глава предвыборного штаба исламистов заявил, что это не выборы, а фарс.

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