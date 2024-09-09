ДТП в Нигерии, десятки погибших

По меньшей мере 48 человек погибли в Нигерии при столкновении автоцистерны с грузовым автомобилем, перевозившим людей и скот. В результате пожара пострадало еще несколько машин.

Губернатор штата Нигер Умару Баго выразил соболезнование семьям погибших и выразил сожаление о трагедии. Жертв пожара, личности которых будет трудно установить, предполагается похоронить в братской могиле.