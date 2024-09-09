x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ДТП в Нигерии, десятки погибших

время публикации: 09 сентября 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 09:26
ДТП в Нигерии, десятки погибших
AP Photo

По меньшей мере 48 человек погибли в Нигерии при столкновении автоцистерны с грузовым автомобилем, перевозившим людей и скот. В результате пожара пострадало еще несколько машин.

Губернатор штата Нигер Умару Баго выразил соболезнование семьям погибших и выразил сожаление о трагедии. Жертв пожара, личности которых будет трудно установить, предполагается похоронить в братской могиле.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 апреля 2022

Жертвами взрыва и пожара на незаконном НПЗ в Нигерии стали более 50 человек
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 20 апреля 2022

Авария на севере Нигерии, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 апреля 2021

В результате пожара в столице Нигера погибли десятки детей