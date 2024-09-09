Российские БПЛА вторглись в воздушное пространство двух стран NATO

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что на востоке страны разбился российский беспилотный летательный аппарат. По данным министерства обороны, он прилетел из Беларуси и потерпел крушение недалеко города Резекне.

"Это подтверждает необходимость продолжать начатую нами работу по укреплению восточной границы, в том числе – по наращиванию средств ПВО и радиоэлектронной борьбы", – заявил глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс, напомнив, что Латвия – член NATO.

Еще одним членом североатлантического альянса, чьи границы были нарушены, стала Румыния. Румынское министерство обороны заявило, что российский БПЛА проник в воздушное пространство с территории Украины. В воздух был поднят F-16.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал эти инциденты. "Они напоминают нам, что агрессивные помыслы России не ограничиваются Украиной", – заявил он, вновь призвав западных партнеров Киева ускорить поставки средств ПВО.