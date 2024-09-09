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Трехдневный "день голосования" в России: все главы регионов побеждают на выборах

время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:52 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:52
Трехдневный "день голосования" в России: все главы регионов побеждают на выборах
AP Photo

Партия "Единая Россия" заявила о победе, одержанной в ходе единого дня голосования, который проходил 6-8 сентября. В 21 регионе состоялись выборы глав субъектов РФ. В 13 субъектах РФ избрали депутатов в законодательные собрания.

""Единая Россия" с большим отрывом победила, партия выдвигала более 36000 кандидатов на 35000 мандатов и одержала победу в абсолютном большинстве из них. Партия "Единая Россия" подтвердила свой статус ведущей политической силы, партии большинства и партии президента", – заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Действующие главы регионов побеждают во всех субъектах РФ, где прошли выборы. Практически все они – единороссы, причем у большинства похожие результаты: они набирают около 80% голосов избирателей. Единственный самовыдвиженец – губернатор Забайкалья Александр Осипов, избранный на новый срок.

Мир
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