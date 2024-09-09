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Мир

Глава инвестиционного фонда университета Брауна уволился, протестуя против бойкота Израиля

время публикации: 09 сентября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 11:27
Глава инвестиционного фонда университета Брауна уволился, протестуя против бойкота Израиля
Wikipedia.org. Фото: Kenneth C. Zirkel

Еврейский миллиардер Джозеф Эдельман, входивший в попечительский совет Университета Брауна и руководивший университетским инвестиционным фондом, заявил, что покидает свои посты в связи с решением администрации рассмотреть вопрос о присоединении к академическому бойкоту Израиля. Голосование состоится в октябре.

"Меня глубоко возмущает даже сама возможность рассмотрения вопроса о бойкоте, не говоря уже о проведении голосования, особенно после самого смертоносного дня для евреев со времен Холокоста. Как и другие государства, Израиль обязан защищать своих граждан он террора, что он и делает", – говорится в письме, опубликованном Wall Street Journal.

Эдельман выразил беспокойство ростом уровня антисемитизма в кампусе и нарастанием влияние сил, цель которых – уничтожение государства Израиль. Отметим, что голосование о бойкоте стало условием, на котором пропалестинские активисты согласились свернуть расположенный на университетской территории палаточный лагерь.

Предприниматель – крупный жертвователь университета. Он также финансирует группы, выступающие против транс-людей, такие как Do No Harm, лоббирующее законодательство против гендерных переходов, утверждает Brown Daily Herald.

Мир
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