Глава инвестиционного фонда университета Брауна уволился, протестуя против бойкота Израиля

Еврейский миллиардер Джозеф Эдельман, входивший в попечительский совет Университета Брауна и руководивший университетским инвестиционным фондом, заявил, что покидает свои посты в связи с решением администрации рассмотреть вопрос о присоединении к академическому бойкоту Израиля. Голосование состоится в октябре.

"Меня глубоко возмущает даже сама возможность рассмотрения вопроса о бойкоте, не говоря уже о проведении голосования, особенно после самого смертоносного дня для евреев со времен Холокоста. Как и другие государства, Израиль обязан защищать своих граждан он террора, что он и делает", – говорится в письме, опубликованном Wall Street Journal.

Эдельман выразил беспокойство ростом уровня антисемитизма в кампусе и нарастанием влияние сил, цель которых – уничтожение государства Израиль. Отметим, что голосование о бойкоте стало условием, на котором пропалестинские активисты согласились свернуть расположенный на университетской территории палаточный лагерь.

Предприниматель – крупный жертвователь университета. Он также финансирует группы, выступающие против транс-людей, такие как Do No Harm, лоббирующее законодательство против гендерных переходов, утверждает Brown Daily Herald.