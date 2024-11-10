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Исследование: татуировки помогают израильтянам справиться с травмой и повышать стойкость

время публикации: 10 ноября 2024 г., 16:10 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 14:09
Исследование: татуировки помогают израильтянам справиться с травмой и повышать стойкость
Miriam Alster/FLASH90

Израильские ученые утверждают, что мемориальные татуировки, сделанные в память о жертвах трагедии 7 октября, помогают понять, как люди справляются с травмой.

Исследователи из Университета Бар-Илан в Рамат-Гане использовали теорию управления страхом, чтобы проанализировать рост популярности мемориальных татуировок после нападения 7 октября и последующей войны. Они предполагают, что боди-арт может помочь людям справиться с травмой от нападения и экзистенциальным страхом смерти, а также повысить психологическую устойчивость.

В своем исследовании ученые проанализировали материалы из публичных групп на Facebook и аккаунтов татуировщиков в Instagram, собрав 250 изображений памятных татуировок. Они использовали методы цифровой этнографии и визуального анализа, чтобы исследовать военные татуировки, как свидетельства событий, произошедших 7 октября. Исследователи сосредоточились на том, как эти татуировки выражают коллективную скорбь и идентичность.

Результаты показали, что многие татуировки содержат символику Холокоста и национальные знаки Израиля, что, по мнению ученых, свидетельствует о реакции на травму, вызванную нападениями, и подчеркивает связь с коллективной исторической памятью. Татуировки также включали в себя такие символы, как желтая пятиконечная звезда, фразу "Никогда снова", дату 7.10.2023, религиозные символы и строки из Торы.

"Татуировки являются средством для людей повысить самооценку, особенно посредством личных историй об участии в сражениях, стойкости и национальной идентичности. [Они] служат для увековечения личного опыта и ролей в конфликте, усиливая чувство собственного достоинства на фоне коллективной травмы", – заявили исследователи.

Ученые также отметили, что многие из татуировок включают надписи, которые "подчеркивают единство, стойкость и решимость вернуть радость после трагедии". "Эти татуировки воспитывают чувство принадлежности и гордости среди пострадавших", – говорится в отчете.

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