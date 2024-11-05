Основные проблемы репатриантов в системе образования: недостаток учителей и часов иврита

Парламентские комиссии по вопросам образования и по алие, абсорбции и диаспоре провели во вторник, 5 ноября, совместное заседание по вопросу интеграции учащихся-репатриантов и свежеприбывших педагогов–"олим" в системе образования Израиля.

Заседание приурочено к Неделе алии в министерстве образования, его провели председатель комиссии по вопросам образования депутат Йосеф Тайеб и председатель комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Одед Форер.

В ходе заседания были озвучены статистические данные, в соответствии с которыми в Израиле учатся 51873 учащихся-репатриантов, которые прибыли в еврейское государство из 126 стран мира. В период с 2022 по 2024 годы в Израиль прибыли 18273 репатрианта дошкольного и школьного возраста, большинство из них приехали из России, США, Украины, Франции и Эфиопии.

В период с 2020 по 2024 год в систему образования Израиля были приняты 27854 репатрианта из 111 стран. 49,7% из них приехали из стран бывшего СССР, 5074 – из США, 2161 – из Эфиопии, 1757 учащихся репатриировались из Франции.

Самым популярным городом для школьников-репатриантов стала Хайфа, где проживают 2467 учащихся–"олим", далее идут Нетания (1679) и Иерусалим (1456). Программы обучения и адаптации к работе в израильских школах в 2023-2024 учебном году проходили 150 учителей-репатриантов, речь идет о преподавателях английского языка, математики и естественных наук.

В ходе заседания комиссии поднимались такие ключевые проблемы интеграции репатриантов в систему образования, как недостаточное количество преподавателей иврита для учащихся-репатриантов и недостаточное количество часов изучения иврита, предлагаемое им системой образования. Учащиеся также страдают от сложностей интеграции в израильское общество, а родители-репатрианты затрудняются контактировать с израильской системой образования.