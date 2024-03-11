Помогите поймать мошенников. История одной ограбленной семьи в Израиле

Леонид и Ольга – пенсионеры, репатрианты "Большой алии". Интеллигентные, образованные, самостоятельные и состоявшиеся люди, сделавшие в Израиле карьеру, вырастившие детей, давшие детям хорошее образование. Они живут вдвоем в спокойной Кфар-Сабе, Леониду – 84 года, Ольге – 79. Леонид прекрасно водит машину, они оба активны в социальных сетях, говорят, читают и пишут на хорошем иврите и безупречном русском, разбираются в компьютерах, пользуются смартфонами. Они совершенно не "социальный случай" – крепкий средний класс, ни в чем не нуждаются, общаются с детьми и внуками, не зависят от посторонней помощи, деятельны и энергичны.

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Леонид и Ольга стали жертвами мошенников, представившихся офицерами полиции Израиля и попросивших Леонида, пожилого гражданского человека, помочь в важной полицейской операции: поимке мошенников. Слышали, наверное, о таких? Леонид, конечно, тоже слышал.

В начале войны "Железные мечи" Леонид и Ольга, как тысячи других израильтян, уехали к знакомым в Европу, отсутствовали несколько месяцев. По стечению обстоятельств, в эти месяцы открылась накопительная программа, да и пенсия и пособия продолжали начисляться, на их банковском счету образовалась значительная сумма. Вскоре после возвращения в Израиль Леониду позвонили. Разговор был похож на обычную телефонную рекламу: позвонившая женщина, говорящая по-русски, представилась сотрудницей банка "Апоалим" и предложила открыть в этом банке валютный счет. Леонид ответил ей, что счет у него в банке "Дисконт", а от "Апоалима" у него только карточка "Бит". Распрощались.

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Затем последовал другой звонок – "из полиции", и высветившийся на экране номер соответствовал. Звонивший представился "Алексом", офицером полиции. Он рассказал, что банковским счетом супругов в "Дисконте" заинтересовались мошенники, обнаружено "подозрительное движение", с карточки были сняты деньги. Ах, не должно было быть, вы были за границей? Как следует напугав собеседника и доведя его до нужного градуса беспокойства и напряженности, "Алекс из полиции" предложил перейти на общение в WhatsApp, "так там будет удобнее".

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Безусловно, Леонид человек осторожный, он попросил доказательств, и полицейский позвонил ему по видео – серьезный, в полицейской форме, из полицейского кабинета. Такого, каким Леонид и Ольга и представляли себе кабинет офицера полиции – они же всю жизнь работали, не отвлекались и не привлекались. Там был государственный флаг Израиля, портреты израильских руководителей, все как положено (наверное).

"Офицер полиции" рассказал, что идет важная операция по розыску мошенников, полиция напала на след, но без помощи Леонида их не поймать, и поскольку его избрали следующей целью – обязательно нужно защитить накопления Леонида и его жены, переведя их в безопасное место, и параллельно выполнить важные государственные задания, которые помогут поймать преступников. Для сотрудничества нужно установить на телефон программу, ссылку на которую "Алекс" пришлет – он прислал ссылки на программы удаленного доступа к телефону AnyDesk и Teamviewer, и Леонид установил их, дав "Алексу", которого он никогда раньше не знал и видел только по видеосвязи, полный доступ к своему телефону, назвав высветившийся код, позволяющий установить связь.

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Здесь важно отметить: приложения и сайт интернет-банкинга фиксируют устройство, с которого владелец счета выполняет операции, и проверяют соответствие запроса с этим устройством в дополнение к коду и паролю. С точки зрения банковской системы, все дальнейшие распоряжения – как те, о которых Леонид знал, так и те, о которых он узнавал постфактум, – делал он сам. "Алекс" сказал, что для проведения операции по поиску мошенников деньги Леонида и Ольги будут для безопасности перечислены на "зеркальный счет". После того, как полицейская операция будет завершена, Леонид и его жена получат новый банковский счет и новые кредитные карточки, все их деньги будут перечислены на этот новый счет, а за работу и сотрудничество в операции Леонид получит 5 тысяч шекелей дополнительно.

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И еще очень важный момент: с того момента, как Леонид начал общаться с этим "Алексом", контакты не прекращались. "Полицейский" держал своего собеседника под постоянным контролем, звонки через WhatsApp происходили по несколько раз в час, пожилой человек получал задания, ездил, выполнял поручения, сообщал о своем местонахождении или объяснял, какие сложности возникли. Несколько раз 84-летний Леонид просил дать ему передохнуть, позволить ему хотя бы пообедать, его милостиво отпускали, чтобы через полчаса позвонить вновь. Его торопили – ведь нужно будет ехать и выполнять очередное задание.

Пожилой человек был настолько занят и настолько измучен, что у него не оставалось ни времени, ни сил задуматься, посоветоваться, что-то проверить. Он пытался задавать вопросы – "Алекс" тут же перезванивал и настойчиво объяснял, затем требовал какие-то данные, и измученный старик давал их. Фотографии удостоверения личности и кредитных карт, пинкоды, пароли – любые данные. Если Леонид признавался, что что-то сделать не может – рядом жена, она задает вопросы – и тогда "Алекс" просил его выйти или отвлечь ее, "и доложить".

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"Алекс" сказал, что в целях поимки мошенников нужно снять несколько десятков тысяч с карт и нужно перевести деньги с банковского счета в обменник валюты, а затем снять их наличными и передать курьеру. "Алекс" называл адреса обменников и просил Леонида узнавать, осуществляют ли они такие операции. Когда в банк "Дисконт" поступило распоряжение о переводе нескольких десятков тысяч шекелей на счет обменника валюты, Леониду позвонили из банка. Ему прислали ссылки на статьи о мошенничестве. О каждом звонке он рассказывал "полицейскому" – ведь "банк мог сорвать важную операцию". Ссылки игнорировал. "Алекс" несколько раз вскользь упоминал, что "у мошенников в банке могут быть свои люди" и обещал проверить каждый звонок – а затем объяснял, что связался с "настоящим банком" и "всё в порядке". В обменниках тоже задавали вопросы – Леонид передавал их "Алексу" и отвечал так, как тот скажет. Когда Леонид получал достаточную сумму наличными, он должен был отдать их курьеру, вместе со своей карточкой Visa. Зачем для "поимки мошенников" кредитные карты "добровольного помощника полиции" "Алекс" не объяснял, а Леонид не спрашивал. Он также делал переводы за границу, ему давали реквизиты и имена, а также сообщали, что сказать об адресате: "Это мой брат", например.

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Курьеров было несколько – женщина, мужчины. Они встречались у обменников или в кафе, но передача денег происходила вдали от камер, в сумерках: Леонида просили отойти. На каком-то этапе он спохватывался, задавал вопросы: "Что со счетом, я не понимаю, зачем этот перевод?" "Алекс" отвечал: "Деньги на счету не отображаются в целях безопасности, они на зеркальном счету". Когда читаешь переговоры "Алекса" с его жертвой, просто очевидно, насколько "полицейский" куражится. Например, на вопрос "как ваша фамилия", "израильский полицейский" "Алекс" назвал фамилию персонажа известного фильма, а когда очередной обменник, куда был отправлен издергавшийся и истерзанный старик, находился на улице Ашкенази, "Алекс" решил блеснуть эрудицией и рассказать о происхождении ашкеназских евреев. Сил выслушать это у Леонида не было.

Все это происходило в течение трех-четырех дней, и звонки, переписка и задания продолжались с утра до вечера. Жена беспокоилась, Леонид раздражался и говорил, что очень занят. Со счета Леонида и Ольги были сняты все деньги, опустошены были и кредитные карты: потери достигли, как минимум, 170 тысяч шекелей. Но "это не ваши деньги, это фиктивные движения на счете, для поимки мошенников", а деньги супругов якобы в безопасности. При этом в конце каждого дня Леонида хвалили и говорили, что благодаря его помощи, сегодня был пойман мошенник, а завтра нужно поймать еще нескольких, для этого нужно сделать еще перевод и переслать еще деньги.

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Для некоторых операций требовались дополнительные данные, например, последние цифры номера кредитной карты: "Запросили последние 8 цифр "Визы", а "Виза" у вас. И я бы хотел еще подтверждения, что вы из полиции". "Алекс" называл цифры звонил и "давал подтверждения". Затем Леонида попросили открыть деньги на валютном счете: "Вам позвонит мой начальник и все расскажет, ибо мы вышли на самого главного мошенника Израиля, и с вашей помощью мы сможем его задержать". Для открытия валютного счета потребовалось согласие жены, Ольга дать согласие отказалась. "Полицейский" начал звонить уже ей, чтобы сделать выговор за "угрозу всей операции". На этом этапе Леониду уже начали угрожать, что если он не продолжит выполнять задания "полиции", он не получит обратно свои деньги, которые "надежно лежат на закрытом счете". Он рассказал про наличную валюту у него дома, чтобы "не срывать операцию". "Алекс" сказал, что "добавит из своих" – и прислал курьера за деньгами.

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Конечно, Леонид обращался в полицию, открыли уголовное дело. Он ездил в полицию несколько раз. И говорил об этом "Алексу". Блокировал "Алекса" – и тот звонил с нового номера, или же звонил его "начальник". Леонид передавал трубку знакомым, те ругались с "Алексом" и называли его мошенником, а затем тот звонил Леониду и вновь убеждал продолжать сотрудничать. Один раз "Алекс" позвонил в тот момент, когда Леонид был в полиции – и приказал ему немедленно уйти. В полиции, где он был не раз, просили перестать отвечать мошенникам. Но ни отследить встречи, ни дать хотя бы прямой контакт следователя пострадавшему в полиции почему-то не посчитали нужным.

В полиции даже не взяли телефон у пострадавшего, тот самый телефон, на который продолжал названивать мошенник и на котором огромное количество информации и установленные программы удаленного доступа. "Нам понадобится 700 ордеров, чтобы его открыть, вот если вы отвезете его в лабораторию, где телефон проверят и напишут профессиональный отчет об истории взломов и управления – это очень поможет", – сообщил полицейский, принявший заявление Леонида. Но лаборатории по починке сотовых телефонов умеют только восстанавливать или переписывать информацию, а не анализировать ее, а где найти профессионала, который даст такой полезный отчет – в полиции не сказали. И телефон остался у Леонида.

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В банке заблокировали счет и отменили карты, но оставалась еще одна карта от кредитной компании, и Леонид был настолько удобен как исполнитель, что его просили переводить через обменники и чужие деньги. Пожилой человек блокировал "полицейского" – тот начинал звонить на домашний телефон, на телефон жены, обещал прийти и объяснить дальнейший ход операции. Пожилым людям стало страшно. Леонид разблокировал "Алекса" и продолжал общаться, он сообщил, что его убеждают заменить номер телефона – и пообещал дать "Алексу" новый номер. В эту самую минуту, когда у полиции есть переписки, фотографии квитанций, номера телефонов, когда идет следствие – каждую минуту остается риск, что Леонид вновь получит задание и вновь поедет его выполнять.

Как такое может происходить? Почему? Как умный и серьезный человек позволил так над собой издеваться, позволил себя обокрасть? Здесь много ответов. Главный – Леониду 84 года. Иногда он путает, когда и с кем он находился, иногда отвечает невпопад. Нечасто, но это бывает. Он обижается, когда его спрашивают о здоровье и пытаются в чем-то ограничить. Он всю свою жизнь был самостоятельным, принимающим решения и отвечающим за свои решения человеком. Очень сложно его убедить, что это уже не так. У него не диагностировано какое-либо влияющее на когнитивные способности заболевание, он полностью дееспособен и вправе распоряжаться своим имуществом так, как посчитает нужным.

В полиции признают: таких дел огромное количество, хотя большинство обратившихся все же не восстанавливает контакты с тем же мошенником. В полиции признают: эти преступления совершаются из-за границы, отследить и арестовать можно только местных курьеров – в случае с Леонидом этого не произошло. Возможно, мошенники действуют быстрее полиции – и тогда это вопрос к полиции. В полиции говорят, что занимаются предотвращением таких случаев и даже выступают с лекциями в комплексах соцжилья и домах престарелых – но самостоятельные живущие в одиночестве пенсионеры, имеющие определенные накопления и являющиеся основной целью преступников, "почему-то" на такие лекции не попадают.

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В Израиле нет организации, которая бы занималась помощью пострадавшим от такого вида мошенничества, нет какого-либо информационного центра. Существует отдел киберпреступлений в полиции, но напрямую в него не попасть, только через заявления в районных отделениях. Существует отдел кибербезопасности в государственной прокуратуре – но оттуда переправляют в полицию, в те самые районные отделения. Существует пресса, которая регулярно пишет о случаях мошенничества – но и эти публикации мошенники используют в своих целях, цинично убеждая таких людей, как Леонид, "помочь поймать мошенников". Нет никакой государственной программы борьбы с такими случаями, не проводятся информационные кампании, не рассылаются предупреждающие сообщения, не проводится обучение сетевой безопасности. Нет психологического сопровождения пострадавших – в том числе в тот самый момент, когда они все еще на крючке мошенников и подвергаются постоянному давлению. Нет контроля и возможности этого контроля. Нет статистики, и нет организации, которая могла бы ее вести.

Нет – мы вновь и вновь к этому возвращаемся – нет никакой возможности обратиться и получить помощь на русском языке. "Если к вам обратились на русском языке – это мошенники", – подчеркивают в полиции. "Если к вам обратились на русском языке – это мошенники", – подчеркивают в банках. "Если к вам обратились на русском языке – это мошенники", – подчеркивают в кредитных компаниях. Эти случаи получили название "окец руси" – "русская афера", "русское мошенничество". Но "русского предотвращения", "русского сопровождения", "русской помощи" – нет. Почему-то мошенникам нужно, чтобы пожилые русскоязычные израильтяне поняли их, чтобы им было удобно общаться на доступном языке и получать на доступном языке информацию – а Государству Израиль это не нужно.

Леонид и Ольга – пожилые русскоязычные люди, репатрианты "Большой алии". Они в чем-то похожи на моих родителей, они в чем-то похожи на ваших родителей, они в чем-то похожи на всех нас. Они беззащитны и беспомощны перед "русскими мошенниками". Их дети, их близкие – беззащитны и беспомощны. Леонид и Ольга работали всю свою жизнь, много лет на двух работах одновременно. Их накопления вычистили за три дня. Операции проводились через телефон Леонида и самим Леонидом – это делает шансы на возврат денег, мягко говоря, маловероятным.

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Обещая "после ареста самого главного израильского мошенника" вернуть Леониду и Ольге их деньги, выдать им новые кредитные карты и дать премию за "сотрудничество", "Алекс" так и говорил: ведь вы же откладывали эти деньги всю свою жизнь.

Материал подготовила Елена Пепел