Ваше имущество пострадало от обстрелов: как получить компенсации

С начала военной операции "Народ как лев" Компенсационный фонд при Налоговом управлении получил уже 9900 заявлений от граждан, пострадавших в результате ракетных обстрелов и других военных действий. Из них 8549 заявлений касаются ущерба зданиям, 668 – повреждений автомобилей, а ещё 683 – ущерба домашнему имуществу, мебели и технике. Кроме того, по официальным данным, 2695 человек были эвакуированы из своих домов.

Налоговое управление опубликовало специальное обновление, в котором сообщается о масштабе нанесенного ущерба и о работе Компенсационного фонда по всей стране. За первые трое суток войны с Ираном специалисты фонда совместно с инженерами и представителями местных властей работают в очагах разрушений, проводят оценки ущерба и выдают предварительные заключения, необходимые для получения компенсаций. В настоящее время на местах задействованы 90 мобильных бригад фонда: 24 работают в Бат-Яме, 16 – в Рамат-Гане, 13 – в Реховоте и 12 – в Ришон ле-Ционе.

Что нужно знать тем, кто пострадал:

Если ваше имущество было повреждено в результате военных действий, вы имеете право на компенсацию через Компенсационный фонд по ущербу от террора и войны. Однако для получения компенсации необходимо соблюдать несколько важных условий:

– Нельзя проводить ремонт до осмотра и одобрения специалиста фонда.

– Запрещено выбрасывать поврежденную мебель, технику, личные вещи и строительный мусор до осмотра (исключение – стекло).

– Обязательно получить справку в полиции о том, что повреждения причинены враждебными действиями.

Государство обязуется покрыть расходы на восстановление зданий, возвращая их в пригодное состояние. Оценку проводят инженеры, сметчики, представители строительных компаний и стекольщики. После осмотра вы можете выбрать подрядчика для ремонта. Несмотря на то что фонд старается самостоятельно направить специалистов на место, пострадавшим рекомендуется также самостоятельно сообщить о нанесенном ущербе.

Сообщить об ущербе можно на горячую линию Налогового управления *4954 (ежедневно с 08:15 до 19:00), а подать заявление на возмещение ущерба можно онлайн по ссылке: https://secapp.taxes.gov.il/gd-papa-direct-damage-claims/main

Как рассчитывается компенсация

В случае повреждения мебели и других домашних вещей компенсация выплачивается на основании стоимости ремонта. Если ремонт невозможен, выплачивается сумма, равная стоимости аналогичного нового предмета. Сумма компенсации рассчитывается по утвержденному прейскуранту и зависит от состава семьи. Например, одиночка может получить компенсацию за мебель в пределах 14282 шек., если не оформлял дополнительное страхование.

См. таблицу:

Поврежден автомобиль?

Вы также имеете право на компенсацию. Перед началом ремонта необходимо получить одобрение от оценщика фонда. После этого вы можете провести ремонт в любом лицензированном автосервисе.

При подаче заявки в фонд необходимо приложить следующие документы:

– Техпаспорт автомобиля

– Справка из полиции, в которой указаны номер машины, подпись следователя и офицера

– Доверенность (если подаёт не владелец автомобиля)

– Договор лизинга (если автомобиль в долгосрочной аренде)

– Договор аренды (для владельцев такси)

– Справка из страховой компании об отсутствии обращения по страховке (если сумма ущерба превышает 10000 шек.)

– Фото чека или справка из банка о наличии счёта на имя пострадавшего

После подачи всех документов компенсация будет выплачена напрямую пострадавшему на указанный банковский счёт.

Важно:

Следует сообщить об ущербе в Налоговое управление в течение двух недель с момента инцидента (если Управление не обратилось к владельцу имущества по собственной инициативе).

Заявление на получение компенсации необходимо подать не позднее 3 месяцев с момента происшествия.

Компенсация не выплачивается за наличные деньги, чеки, ювелирные изделия, антиквариат и предметы искусства, повреждённые в ходе атаки.

Прохожие, чье имущество пострадало в зоне обстрела, также могут подать заявку, если представят повреждённые предметы для осмотра.

Возможность дополнительного страхования имущества

Компенсационный фонд также предлагает заключить договор дополнительного страхования, если стоимость вашего имущества превышает стандартные лимиты компенсации, установленные законом.

Как это работает: Если вы хотите застраховать свою мебель или другие вещи на сумму, превышающую установленный максимум, вы можете уплатить 0.3% от превышающей суммы. Максимально допустимая дополнительная страховая сумма - 1,012,991 шек.

Пример:

Если человек живёт один и не оформлял дополнительное страхование, он получит компенсацию до 14,282 шек. за мебель. Если фактическая стоимость мебели – 30,000 шек., то сумма, подлежащая дополнительному страхованию, составит 15,718 шек. Взнос – 0.3% от этой суммы, то есть 47.15 шек. на год.

Как оформить:

– Заполнить онлайн-декларацию на сайте налогового управления:

https://govforms.gov.il/mw/forms/[email protected]

– Оплатить страховой взнос

Часто задаваемые вопросы по дополнительному страхованию домашнего имущества

Как отличить ущерб зданию от ущерба имуществу?

Согласно закону о налоге на имущество, компенсация за ущерб зданию не имеет верхнего лимита и предоставляется на основе принципа "возврата к прежнему состоянию". Это включает всё, что крепко прикреплено к зданию – встроенная кухня, кондиционер, встроенные шкафы и т.п.

Для расчета дополнительной страховой премии учитываются предметы, не прикреплённые к зданию: велосипеды, кухонная утварь, обычные шкафы, мебель (гостиная, столовая, кровати), бытовая техника и т.п.

Если я оформляю страховку в середине года, например 01.07.2025, будет ли взиматься пропорциональная сумма?

Нет. Премия оплачивается за полный календарный год, независимо от даты оформления. Договор действует до 31.12.2025. После оплаты он не может быть отменен или возвращен.

Можно ли отменить страховку в течение года?

Нет. После оплаты договор вступает в силу и отмене не подлежит.

Я заполнил онлайн-декларацию, но после отправки вспомнил о дополнительном предмете. Что делать?

Если вы еще не вышли из формы, можно вернуться на нужный шаг и добавить предмет. Если вы уже вышли - нужно заполнить новую декларацию с нуля.

После оплаты я понял, что указал неверное количество членов семьи. Можно ли исправить?

Нет. После оплаты внести изменения в форму невозможно. Поэтому перед оплатой важно тщательно проверить все данные.

Когда допускается возврат оплаты?

Единственный случай возврата - это двойная оплата по технической ошибке или отправка формы дважды. В таком случае отменяется более низкий платёж.

У меня уже есть аналогичная страховка. Что делать?

Большинство страховых полисов не покрывают ущерб от войны, но бывают исключения. Ответственность за проверку двойного страхования лежит на застрахованном.

Как узнать, что форма была получена?

После оплаты PDF-файл с номером подтверждения сохраняется в архиве Компенсационного фонда. Сохраните номер подтверждения – он нужен для поиска формы.

Можно ли застраховаться после того, как дом уже пострадал?

Нет. Страховку можно оформить только до происшествия. Если уже был ущерб, нужно сначала завершить процесс компенсации и восстановления, а затем можно оформить новое страхование.

Об авторе: Социальная активистка Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram