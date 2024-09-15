С начала года в Израиль прибыло 23183 репатрианта: на 42% меньше, чем в прошлом году

За первые восемь месяцев 2024 года в Израиль прибыли 23183 репатрианта, что на 42% меньше, чем в прошлом году (39857 репатриантов за аналогичный период). 72% новых граждан прибыли в Израиль из стран бывшего СНГ. При этом отмечается 50% рост количества новых репатриантов из стран Западной Европы: таким образом, переориентация министерства алии и интеграции на стимулирование репатриации из стран Запада дает свои плоды.

В соответствии с данными, которые были озвучены на заседании парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, 72% прибывших в Израиль в 2024 году репатриантов (16608 человек) – выходцы из стран бывшего СНГ. Больше всего репатриантов прибыло из России – 14514 человек, 693 человека прибыли из Украины, 546 репатриантов приехали из Беларуси.

Из стран Западной Европы с января по август текущего года прибыли 2446 репатриантов, что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 1456 "олим" прибыли из Франции, тогда как в прошлом году их было всего 827 человек (рост на 76%). Из Британии прибыли 433 репатрианта, что на 55% больше, чем в аналогичный период в прошлом году, когда их было 280.

Из Северной Америки, Океании и Южной Африки за первые восемь месяцев 2024 года прибыли 2760 человек, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наиболее впечатляющей была репатриация из США, откуда прибыли 2202 репатрианта (1931 в прошлом году), из Канады прибыло 233 человека (230 в прошлом году). Из Южной Африки в Израиль прибыло 209 новых репатриантов, что на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда их было 233. Из Океании прибыли 116 репатриантов, что говорит о 20% росте (в прошлом году их было 97).

Одновременно со снижением потока репатриантов, снижается и количество открытых дел о репатриации в Израиль. С начала войны "Железные мечи" было открыто на 19% меньше запросов о начале процесса репатриации, чем в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года. На 45% сократилось количество открытых дел о репатриации из России: это связывают, прежде всего, с нежеланием российских евреев ехать в воюющую страну.

При этом с 7 октября и начала войны "Железные мечи" выросло количество запросов на репатриацию из США и Франции: в США были открыты 6367 дел о начале репатриации, что говорит о росте на 60% в сравнении с периодом с октября по сентябрь годом ранее, а во Франции были открыты 5657 запросов на репатриацию, что говорит о росте на 342%.

В ходе заседания комиссии по алие, абсорбции и диаспоре председатель комиссии Одед Форер напомнил, что в западных странах процесс проверки документов и организации репатриации занимает максимум два месяца с момента открытия дела, тогда как в странах, которыми занимается "Натив", ожидание может затянуться и на год.