Лошади помогают выжившим 7 октября и ветеранам войны преодолеть травму

Благотворительная организация помогает ветеранам войны и тем, кто пережил трагедию 7 октября 2023 года, преодолеть травму с помощью терапии с лошадьми, пишет издание Israel2c.

Анита Шкеди – инструктор по лечебной верховой езде и основательница организации Brother of Jonathan в память о сыне Йонатане Бойдене, погибшем в Ливане в 1993 году, которая создана для оказания помощи солдатам и их семьям, испытывающим симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). До 7 октября 2023 года Шкеди жила в Великобритании, работала и читала лекции по всему миру, однако после жестокого нападения на Израиль и начала войны, вернулась и открыла благотворительную организацию, чтобы помогать людям.

Шкеди запустила свою первую инициативу "Brothers of Jonathan: Transcending Trauma" – бесплатную восьминедельную программу, проходившую в кибуце недалеко от Хадеры. Она разместила информацию о проекте на Facebook и получила пожертвование в размере 10000 долларов от канадца, который был глубоко тронут событиями в Израиле и признал эффективность метода Шкеди.

В процессе терапевтических сеансов клиенты постепенно устанавливают связь с лошадью, проводя три часа ухода за ней, на прогулках и во время верховой езды. Лошадь, как отмечает Шкеди, всегда находится "в настоящем моменте", что помогает клиентам сосредоточиться и взаимодействовать с текущими ощущениями.

У Шкеди есть пространство для четырех лошадей, и она работает в команде с невесткой Шани и еще двумя помощниками. Шкеди активно ищет более просторные помещения, чтобы иметь возможность принимать больше военнослужащих. Кроме того, она обучает инструкторов по лечебной верховой езде и медицинских специалистов, чтобы они могли использовать её методы работы с людьми, страдающими от посттравматического стрессового расстройства.