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Мать погибшей на фестивале Nova девушки ищет новую любовь для спутника жизни дочери

время публикации: 14 ноября 2024 г., 16:27 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 16:40
Мать погибшей на фестивале Nova девушки ищет новую любовь для спутника жизни дочери
AP Photo/Leo Correa

Ошрит, мама Хен Бен-Ави, которая была убита террористами ХАМАСа в "черную субботу" 7 октября 2023 года на фестивале Nova в Реим, опубликовала в социальной сети Facebook сообщение с предложением о знакомстве: Ошрит обращается к девушкам, заинтересованным познакомиться со спутником жизни ее погибшей дочери Наором.

"Он потрясающий молодой человек, мечта любой мамы", – цитирует Ошрит новостная служба КАН–"Хадашот". Хен и Наор встречались два года, они познакомились на автозаправке, где работал Наор, когда Хен служила в армии.

Через несколько недель после фестиваля Nova они планировали вместе поехать в путешествие в Южную Америку, а по возвращении из этой поездки Наор планировал сделать своей девушке предложение. Из-за ее гибели это так и осталось несбывшейся мечтой Наора.

Ошрит признает, что ее дочь не сможет заменить никто. "Но ведь Наор еще молод, и я считаю, что он должен продолжать жить, он достаточно уже пережил. Я приду на его свадьбу и буду очень за него рада".

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