Новая мошенническая схема – поддельные квитанции о муниципальных штрафах

Жители различных городов Израиля начали находить на своих автомобилях поддельные квитанции о штрафах, внешне неотличимые от официальных документов.

Основной уловкой мошенников служит QR-код, размещенный на фальшивой квитанции. При сканировании он ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под официальный ресурс. Такой сайт предназначен для сбора личной и платежной информации, которую злоумышленники могут использовать в дальнейшем. Визуально адрес может напоминать государственный, но важный признак подделки — отсутствие израильского доменного окончания, такого как .gov.il.

Если вы получили такое уведомление, проверьте информацию о наличии штрафа на официальном сайте города или позвоните в муниципалитет. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими.