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Новая мошенническая схема – поддельные квитанции о муниципальных штрафах

Мошенничество
время публикации: 18 мая 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 12:29
Новая мошенническая схема – поддельные квитанции о муниципальных штрафах
Noam Revkin Fenton/Flash90

Жители различных городов Израиля начали находить на своих автомобилях поддельные квитанции о штрафах, внешне неотличимые от официальных документов.

Основной уловкой мошенников служит QR-код, размещенный на фальшивой квитанции. При сканировании он ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под официальный ресурс. Такой сайт предназначен для сбора личной и платежной информации, которую злоумышленники могут использовать в дальнейшем. Визуально адрес может напоминать государственный, но важный признак подделки — отсутствие израильского доменного окончания, такого как .gov.il.

Если вы получили такое уведомление, проверьте информацию о наличии штрафа на официальном сайте города или позвоните в муниципалитет. Поделитесь этой информацией с друзьями и близкими.

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