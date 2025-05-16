Выжившие свидетели нападения террористов на Сдерот. Фильм проекта OTEF

16 мая волонтерский проект OTEF представил новый фильм "Выжившие свидетели самого масштабного нападения 7 октября в Израиле. Сдерот. Чёрная суббота".

"7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль, его целью стал город Сдерот. Это видео – хроника тех страшных событий. В фильме собраны реальные свидетельства очевидцев – людей, которые чудом выжили. Среди героев: полицейский, который работал в том самом участке, который позже был уничтожен; вдова погибшего офицера полиции; семьи с детьми, успевшие спастись; пенсионеры, которые в момент нападения ждали автобус, чтобы поехать отдыхать на Мёртвое море; местные жители, оказавшиеся в эпицентре трагедии. В фильме использованы уникальные архивные кадры, видео с камер наблюдения, хроники из полицейских источников, а также многочисленные локации и сюжеты, раскрывающие всю глубину происходящего", – говорится в анонсе фильма.

Интервью берет – Роман Каплун.

"Организация OTEF – полностью волонтёрский проект, начавший свою деятельность с самого начала войны. Мы всё делаем самостоятельно, нас никто не финансирует. Команда занималась глобальным исследованием в социальных сетях по всему миру, отслеживая нарративы и структуру пропаганды против Израиля. Около восьми месяцев назад, помимо работы в киберпространстве, было принято решение начать снимать документальные фильмы. Мы не действуем в интересах какой-либо партии или политиков – все решения принимаются независимо. Мы говорим от лица нашей страны и нашего народа. На нашем канале мы не затрагиваем внутриполитические темы и не обсуждаем их с гостями", – рассказывает Роман Каплун.

Главная задача проекта OTEF – фиксация неопровержимых доказательств трагедии 7 октября. Герои фильмов – это люди, непосредственно причастные к событиям того дня: свидетели или участники в рамках своей профессии. "Мы собираем и публикуем реальные свидетельства разных людей, чтобы развеять миф, распространяемый в других странах, что трагедия 7 октября – фейк", – поясняет Роман.

"Всё началось с первого героя – детского психиатра Игоря Гутника, который помогает детям, пережившим события 7 октября. Тогда и возникла мысль: об этом нужно рассказывать всем. Так начался наш путь. Ещё одна важная миссия нашей организации – сохранить память и создать большой архив историй, связанных с этой трагедией. Работы очень много – на долгие годы. Мы хотим оставить этот архив для всего мира и будущих поколений, чтобы спустя десятилетия они могли собрать по крупицам полную картину. И самое главное – увековечить память наших героев", – говорит один из основателей проекта.

На данный момент весь проект ведут всего два человека: Роман Каплун и продюсер канала Зои Альберт Кац. "У нас есть свои основные работы, но все возможные средства и время вкладываем в OTEF. Без выходных и иногда без сна", – говорит Роман.

Недавно был запущен сайт israelotef.com, где размещена подробная информация о проекте и ссылки на фильмы. В будущем планируется расширять сайт, добавляя новые рубрики.

Все видеоинтервью и фильмы OTEF можно найти на странице проекта в YouTube