Насилие в Хайфе: "Когда двое тебя держат, а толпа бьет, это не драка"

В последние несколько недель в Хайфе произошли два нападения с избиением, и в обоих случаях мотивом конфликта стала, как это принято называть, "межнациональная вражда".

Александра пострадала в ходе конфликта, возникшего в "Метроните": молодая женщина кричала на двоих солдат, юношу и девушку, называла их "русским мусором" и требовала "убираться в свою Русию". Александра вступилась за солдат, вынудила их обидчицу выйти из "Метронита" на остановку – и получила несколько ударов в лицо. Александра подала заявление в полицию, но очень скоро дело было закрыто "из-за невозможности установить личность нападавшей". Произошедшее зафиксировано камерами наблюдения и в самом "Метроните" и на остановке, лицо нападавшей прекрасно видно, но по каким-то причинам для полиции этого оказалось недостаточно.

"Я ехала на работу в наушниках, заметила какую-то возню, повернулась – а эта женщина на двух солдат кричит: "русский мусор" и все такое. Я даже не поняла, с чего начался их конфликт, мне хватило этих слов про "русский мусор" и "вали в свою Русию", чтобы включиться в разговор, – рассказывает Александра. – Я хотела выйти с ней, нормально успокоить человека и дождаться следующего "Метронита", но она на меня напала, получилась потасовка, она разбила мне нос, сломала мне очки. Когда подъехала МАДА, я отвлеклась, и она убежала".

По словам Александры, водитель "Метронита", контролер и многие пассажиры, включая тех самых солдат, которые стали первыми мишенями нападения, дали показания приехавшим полицейским, многие оставили девушке свои номера телефонов на случай, если понадобится помощь или свидетельство. Видеозаписи происшествия были также переданы в полицию.

В "Метроните" пытались установить личность нападавшей самостоятельно: транспортные карточки именные, и в некоторых случаях можно найти пассажира. Однако это не удалось: возможно, нападавшая вовсе не заплатила за проезд.

Александра рассказывает, что она подала официальную жалобу в полицию сразу же после выписки из больницы, где ей оказали помощь в приемном покое, и после этого ездила в полицию еще несколько раз. Однако через две недели дело было неожиданно закрыто.

"У меня очень много вопросов к этому, – признается пострадавшая. – Как такое возможно, когда везде видеокамеры, когда у полиции есть подробные и качественные записи, фотографии: мы же ее сфотографировали в упор. Мне кажется, что они (полиция) не хотят давать ход этому делу, потому что у меня нет израильского гражданства, только статус постоянного жителя, а она – израильская гражданка. Это неприятное подозрение, но что делать".

Помимо травм, потерянного времени и разочарования в правоохранительной системе, Александра получила и материальный ущерб: нападавшая сломала ей очки, ударив ее по лицу. И такой быстрый отказ полиции расследовать нападение, несмотря на большое количество материалов, ее удивляет. "Я понимаю, сейчас военное время, они сейчас заняты более важными делами, но это не оправдание, – говорит она. – В конце концов, изначально та женщина нападала на солдат – именно сейчас, во время войны, разве можно такое спускать?"

Второй инцидент произошел в Нижнем городе Хайфы, в недавно обновленном центре отдыха и развлечений, но в этом случае причиной агрессии стала не русский акцент, а татуировка со Щитом Давида и контуром Государства Израиль. История эта могла закончиться гораздо хуже, если бы она произошла с другими людьми. Впрочем, с другими людьми она могла и не случиться.

Катя и Алекс Друсаковы – инструкторы по рукопашному бою "крав-мага", о которых мы рассказывали ранее. Они родители пятерых детей, и иногда дают друг другу отдохнуть и отоспаться в небольшой гостинице в Нижнем городе. Так произошло и в ту злосчастную субботу.

После двух часов ночи Катя ждала мужа, который выехал за ней на мотоцикле. Сигарет у нее с собой не было, iCos разрядился – и она подошла к курящим возле бара двоим мужчинам попросить сигарету. Один из них подвинул к ней пепельницу и предложил "угоститься" из нее. На вопрос Кати, чем вызван такой агрессивный ответ, ей было сказано – какого отношения она ожидала с "вот этим на руке", и что она "шармута русия". "В тот момент я сообразила, что они арабы, но это была промелькнувшая фоном мысль, потому что меня от такого просто затрясло", – признается Катя. Она восприняла ситуацию, как конфликт с посетителями бара, поскольку сидели мужчины за столиком на улице, а дверь бара была закрыта.

Алекс, подъехав за женой, заметил ее состояние и спросил о причинах. Катя рассказала ему, и Алекс пошел "разобраться": он рассчитывал указать персоналу заведения на агрессивных посетителей и разойтись после извинений. Но произошло иначе: двоих обидчиков Кати у бара уже не было, а охранник у двери не впустил Алекса и толкнул его, Алекс в ответ его ударил. В этот момент выбежали еще несколько человек и присоединились к охраннику. По словам Алекса, за несколько секунд он оказался в толпе орущих по-арабски людей, каждый из которых пытался его ударить, его повалили на землю и начали пинать ногами, он по мере сил прикрывался и по мере сил отвечал ударами.

"Я на это смотрю и понимаю: они его сейчас убьют просто. Такой толпой они его просто убьют", – рассказала Катя. Катя сумела пробиться через толпу и легла на мужа сверху, крича, чтобы его не убивали – ее подняли и отшвырнули на землю, и Катю бить начали уже девушки, официантки или посетительницы бара, в то время как мужчины держали ее, чтобы она не могла защищаться.

Избиения продолжались больше десяти минут, Алекса поднимали, чтобы нанести несколько ударов руками, меняясь, затем снова бросали на землю. "Уже потом, в полиции, мы узнали, что этот случай занесен в сводки как "драка". – рассказал Алекс. – Но когда тебя двое держат, а десяток бьет, это что угодно, но точно не драка". На каком-то этапе пыл избивающих начал утихать, и Друсаковым удалось уговорить нападавших их отпустить – после того, как Алекс отказался "пойти за угол и договориться, что нужно сделать, чтобы вас отпустили".

Отойдя на несколько десятков метров, Катя вызвала полицию. Патрульные выслушали их, посоветовали поехать в больницу снять побои, а затем официально подать заявление в полицию о происшедшем. Заявление было подано через несколько дней, когда Друсаковы смогли достаточно прийти в себя, чтобы приехать в полицию. Алекс отмечает, что во время обращения в полицию они неоднократно выслушивали претензии о слишком малом количестве следов избиений, а изначальную причину конфликта пришлось подробно доказывать. В то, что дело будет расследовано, Друсаковы не верят.

Они описали произошедшее в социальной сети Facebook, но многие комментарии оказались скорее осуждающими: "Татуировка даже меня шокировала, могу себе представить, насколько она оскорбительна и провокативна для арабов", – написала одна из пользовательниц социальной сети. "Подошла к ним женщина с наколками и цветными волосами, на вид как наркоманша (извиняюсь, но такое первое впечатление), – написала другая.

Впрочем, выражений поддержки и сочувствия все же больше: "В Хайфе, в израильском городе, арабы бьют евреев за Маген Давид, полиция Израиля с этим ничего не делает. Адвокат советует не писать имён и афишировать. Вы после этого будите мне рассказывать, что в Израиле безопасно, а вот в Европе очень страшно и опасно? Суть Израиля – защита евреев – после этого поста теряется". Знакомые с Друсаковыми по тренингам пользователи Facebook отмечают, что если бы "в такой замес" попали другие люди, могло бы закончиться убийством.