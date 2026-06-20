Израильская сборная по дебатам отправляется в Прагу, несмотря на отсутствие поддержки

В июле израильская юношеская сборная по дебатам вновь представит страну на международном этапе World Scholar's Cup, который в этом году пройдет в Праге. В составе делегации – школьники из разных городов Израиля, прошедшие серьезный отбор и доказавшие свое право выступать на мировой арене выдающимися результатами.

World Scholar's Cup – одна из крупнейших международных образовательных программ для школьников, объединяющая десятки тысяч участников из более чем 60 стран мира. Основанная в 2006 году, программа сочетает дебаты, письменные конкурсы, междисциплинарные интеллектуальные соревнования и командные задания. Лучшие участники глобальных этапов получают приглашение на Tournament of Champions, который традиционно проходит в Йельском университете.

Израильские школьники уже много лет демонстрируют впечатляющие результаты на международных соревнованиях WSC. Во время прошлогоднего глобального этапа в Сеуле представители Израиля завоевали более 150 медалей и пять кубков. Среди достижений израильской команды – восьмое место в мире в индивидуальном интеллектуальном зачете, четвертое место в командном конкурсе знаний, а также 16-е и 18-е места среди примерно 300 команд со всего мира.

Однако, несмотря на неизменно высокие результаты и тот факт, что эти подростки фактически выступают в роли интеллектуальных послов Израиля, проект продолжает существовать практически исключительно благодаря усилиям родителей, наставников и самих участников.

По словам организаторов, за годы участия израильских школьников в международных соревнованиях ни одна крупная коммерческая компания и ни одно государственное учреждение не взяли на себя системную поддержку этой образовательной инициативы. Между тем расходы на участие в международных этапах – регистрационные взносы, перелеты и проживание – ложатся на семьи участников.

При этом речь идет не просто о еще одном школьном конкурсе. В эпоху, когда способность вести аргументированный диалог, анализировать информацию и понимать различные точки зрения становится одним из важнейших навыков, подобные программы формируют новое поколение лидеров.

Уже совсем скоро в Праге юные представители Израиля вновь выйдут на международную площадку, чтобы доказать: израильские школьники способны конкурировать с лучшими молодыми интеллектуалами мира. И, как показывает опыт предыдущих лет, у них есть все шансы вернуться домой с новыми победами.

Публикуется в рамках информационной поддержки