Чемпионы вопреки, почти 20 лет спустя: сборная Израиля по ушу просит о помощи. Интервью

В течение последних нескольких десятилетий сборная Израиля по ушу завоевывает медали на престижных международных соревнованиях, в том числе на чемпионатах мира и Европы. Год от года престиж израильтян в этом виде спорта всё выше. При этом, как ни парадоксально – израильским спортсменам приходится всё больше платить за участие в соревнованиях. Помощь от государства недостаточна. Если у команды не будет достаточно средств, то часть спортсменов не сможет принять участие в следующих чемпионатах.

Ушу пока не стало олимпийским видом спорта, хотя и включено в официальный список видов спорта на юношеских Олимпийских играх 2022 года, проходивших в Дакаре. Ожидается, что вскоре будет принято решение о включении ушу в список олимпийских видов. Это должно способствовать развитию современного ушу.

Как побеждают спортсмены сборной Израиля, чего стоят эти победы и какая помощь возможна, рассказал тренер сборной Александр Френкель.

19 лет назад на сайте Newsru.co.il была опубликована статья "Чемпионы вопреки". Тогда мы писали о достижениях израильских спортсменов и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Что изменилось за эти годы?

Удивительно, как быстро бежит время. Для меня за эти годы в плане спорта мало что изменилось. По-прежнему тренирую сборную, в том же зале – школы "Смелянски" в Реховоте. Хотя в мире ушу произошли значительные перемены, и в составе сборной уже другие спортсмены, другое поколение. Многие из сегодняшних "сборников" только родились в год, когда вышла та статья, а некоторые – и позже.

Ушу стало более скоростным, введены новые сложные элементы. В результате спорт стал еще более зрелищным. И работа тренера, разумеется, усложнилась. Ушу – один из самых непростых видов спорта с точки зрения подготовки. Спортсмен должен быть одновременно сильным, быстрым, гибким и пластичным. Владеть техникой разного вида традиционного оружия. Уметь выполнять сложнейшие элементы на высокой скорости. Развитие каждого из этих качеств требует тренировочного времени.

Произошли изменения и на мировой арене. Ушу готовится стать олимпийским видом спорта. На сегодняшний день ушу официально включен как вид спорта в Юношескую Олимпиаду. В конце этого года состояться Юношеские Олимпийские Игры и ушу официально в программе соревнований. Это первый шаг на пути, чтобы стать официальным олимпийским видом спорта.

В Израиле в спортивном плане также произошли изменения. Увеличилось число спортсменов, участвующих в соревнованиях. Значительно поднялся уровень. Изменился состав сборной. Сегодня у нас большая, очень сильная команда с очень высоким потенциалом.

Каковы успехи сегодняшней сборной?

Я могу сказать, что сегодня сборная Израиля по ушу – одна из сильнейших команд в Европе. На чемпионате Европы 2025 года у нас было 18 спортсменов, все стали призерами чемпионата. Все десять взрослых спортсменов стали чемпионами Европы в своих категориях. Причем половина выступавших во взрослой категории – вчерашние юниоры, для них это был первый раз чемпионат Европы среди взрослых. Обычно при переходе во взрослую категорию в любых видах спорта у вчерашних юниоров происходит сбой. Но наши спортсмены шагнули во взрослую категорию и сразу заявили себя как сильнейшие в своих видах. К примеру, Шели Мовшович стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв три золотых медали в трех категориях. Благодаря успешному выступлению наших спортсменов гимн Израиля 13 раз звучал на прошлогоднем чемпионате Европы.

Вы ожидали такой результат?

Мы очень серьезно готовились. Мы все хотели победить. А подготовка шла на фоне военных действий. Из-за войны случались перерывы в тренировках, были и другие проблемы. Я был уверен в наших спортсменах, но даже для меня результат на чемпионате Европы был приятной неожиданностью.

Какой период за эти годы был самым тяжелым?

Наверное, как и для многих в спорте – первый год после пандемии коронавируса. У спортсменов были перерывы в тренировках, не проводились международные соревнования. Все это отрицательно сказалось на физической форме и мотивации. К полноценным тренировкам мы вернулись весной 2022 года. Тогда пришлось заново начинать практически с нуля. Но к концу 2022 года спортсмены набрали форму. В том году Израиль на чемпионате Европы по ушу представляли 23 спортсмена. Результат – 14 золотых, шесть серебренных и три бронзовые медали.

Были ведь в недалеком прошлом и победы на чемпионатах мира.

Да, разумеется. И самым сложным был чемпионат мира 2019 года в Шанхае. Мы не смогли принять участие в чемпионатах мира 2013 и 2015 годов, поскольку они проходили в мусульманских странах – Малайзии и Индонезии. А в 2017 мы не поехали, потому что у нас попросту не было денег ни на подготовку, ни на участие. И вот после долгого перерыва мы решили подготовиться к чемпионату мира, который должен был пройти на родине ушу – Китая. Честно говоря, я считал, что наши шансы были нулевые. У нас не было средств для сборов за границей и подготовительных соревнований. Мы не учувствовали в чемпионатах мира шесть лет. Условия для тренировки у нас не соответствовали условиям подготовки к таким соревнованиям... Но мы решили попробовать. Были приложены неимоверные усилия. И в результате наша спортсменка Анастасия Кирилюк выиграла "золото" чемпионата мира. В Китае это произвело фурор – фотографии Насти опубликовали все ведущие издания Китая, ее снимали для CCTV. Кстати, билеты на чемпионат нам тогда оплатило посольство Китая в Израиле.

А как встретили чемпионку мира в Израиле?

Настю поздравил мэр Реховота (мэрия вообще очень помогает нам все эти годы)...

И всё?

Следующий вопрос.

Объясните. Ведь от госчиновника или высокопоставленного спортивного функционера в такой ситуации мало что требуется. И логично, когда после такой победы к спортсмену и тренерам проявляют внимание.

Не хочу никого не обидеть... Но на протяжении длительного времени к ушу у некоторых чиновников от спорта "особое" отношение. Я знаю людей, которых тогда сильно расстроил наш успех. Именно благодаря некоторым функционерам от спорта у нас по-прежнему условия "вопреки", несмотря на все достижения... К сожалению, у нас пока нет денег на хорошего адвоката, чтобы изменить данную ситуацию к лучшему. Надеюсь, однажды всё изменится.

А в прошлом году ваши спортсмены принимали участие в чемпионате мира?

Да. В силу обстоятельств, у нас было всего полтора месяца на подготовку и это после перерыва в тренировках на 12-дневную войну с Ираном. Шансов подготовиться к соревнованию такого уровня опять не было никаких. Но три наших спортсмена – Шели Мовшович, Эрика Коган и Йонатан Звирин – сделали невозможное. Медалей они не завоевали на этот раз. Но выступили очень хорошо, составив серьезную конкуренцию лучшим спортсменам Азии, которые готовились к этому соревнованию в других условиях и значительно дольше по времени. Так что у нас есть серьезные претенденты на медали на следующий чемпионат мира, который пройдет в 2027 году.

Поделитесь секретами подготовки чемпионов?

Есть спортсмены, которые готовы тяжело тренироваться, несмотря ни на какие трудности. Мы тренируемся в условиях значительно отличающихся от условий наших соперников. Поэтому пришлось разработать методику тренировок отличающуюся от всего, что принято в спорте, и позволяющую повысить эффективность подготовки. Это позволяет нам получить наилучший результат за меньшее тренировочное время.

Речь о методике, которая подходит только для тренировки спортсменов ушу?

Нет, я опробовал ее на спортсменах из других видов спорта – легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба, гимнастика. Везде данный подход давал очень хороший результат.

Это же совсем разные по своим целям и характеристикам виды спорта. И всем им подходит одна и та же методика?

Абсолютно верно. Виды спорта разные. Но в любом виде спорта, кроме изучения техники, тренер обязан работать над развитием мышц. Данная методика позволяет проводить эффективное развитие мышц в соответствии с задачами конкретного вида спорта. На самом деле, принцип далеко не новый. В свое время известный тренер Чарльз Поликвин доказал, что правильный подход к развитию мышц может дать очень хороший результат в любом виде спорта. Нужно понимать задачи данного вида и знать, как правильно развивать мышцы.

Вы предлагали воспользоваться вашей методикой другим спортивным федерациям в Израиле?

Да, конечно. К сожалению, предложенные методы здесь никому не нужны. Зато некоторые тренеры из других стран согласились попробовать и, убедившись в эффективности, продолжают использовать предложенную методику.

Однако отличные достижения есть у израильских спортсменов и в других видах спорта.

Это правда. В Израиле сильные сборные по художественной гимнастике, дзюдо, кикбоксингу, другим видам спорта. И им, к счастью, не приходится готовиться к соревнованиям "вопреки". У них есть все необходимые условия для подготовки – не хуже, а иногда и лучше, чем у их соперников из других стран. У этих команд есть хорошее финансирование на сборы, подготовительные соревнования, оборудование и многое другое. У нас всего этого нет... Наша особенность в том, что мы побеждаем в условиях, когда шанса подготовиться на высоком уровне, казалось бы, нет.

При подготовке чемпионату Европы 2025 года у нас 18 спортсменов тренировались на одном ковре, с ограниченным временем – менее трех часов на тренировку в день, включая разминку и другие подготовительные действия. Если говорить о рабочей части тренировки, то это чуть больше часа. Посчитайте, сколько тренировочного времени на ковре досталось каждому спортсмену. В ведущих мировых командах на одном ковре тренируются не более пяти человек.

Некоторые наши спортсмены вынуждены подрабатывать, чтобы оплачивать свое участие в следующих соревнованиях. Трехкратная чемпионка Европы Шели Мовшович после тяжелой тренировки идет работать в ресторан. Это нонсенс, такого нет ни в одной ведущей сборной в мире. Команды, которые находятся в таких условиях, не побеждают на соревнованиях. А мы побеждаем.

Но, когда нет нормальных условий для тренировок, неизбежны перегрузки, нервное перенапряжение и угроза травм. И совершенно ненормальная ситуация, когда спортсмены, участники национальной сборной, вынуждены платить, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Какие соревнования должны пройти в ближайшее время?

Через полтора месяца – чемпионат мира среди юниоров в Китае. Через три – месяца чемпионат Европы. Мы усиленно готовимся. И, как я уже говорил, чтобы принять участие в соревнованиях спортсмены и их родители вынуждены оплачивать расходы на поездку. Если кто-то не сможет оплатить, то часть команды просто не поедет.

И каков выход из этой ситуации?

Нам нужны партнеры. Мы постоянно ищем спонсоров. Найти крупного спонсора сегодня маловероятно. Поэтому мы решили обратиться ко всем, кто о нас знает, кому небезразличны победы Израиля, с предложением поддержать нашу команду и стать партнером наших побед.

Мы создали сайт, где любой человек может внести свой вклад в подготовку сборной Израиля по ушу. У нас есть сильная команда, желание побеждать и потенциал. Когда государство не дает достаточной поддержки, приходится обращаться к людям.

О каких суммах идет речь?

На подготовку к чемпионатам этого года и на подготовку к чемпионату мира 2027 года, который является отборочным на Всемирные игры, нужно собрать около 450 тысяч шекелей. Если мы не соберем эту сумму, расходы снова лягут на спортсменов и их родителей. Или нам придется отказаться от участия.

Мы очень надеемся на поддержку. В том числе, на поддержку ваших читателей. Требуемая сумма значительна, но ее можно собрать благодаря небольшим пожертвованиям, которые впоследствии принесут славу израильскому спорту.

Сделать вклад в победы сборной Израиля по ушу