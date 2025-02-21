Информационный портал "Коль Зхут" опубликовал более 2000 статей на русском языке

Информационный портал "Коль Зхут" ("Все права"), ведущий израильский ресурс о правах и льготах, сообщает о значительном увеличении контента на русском языке. На данный момент на портале доступно более 2000 публикаций, переведенных на русский язык, охватывающих широкий спектр тем и категорий.

Теперь русскоязычные пользователи могут легко и быстро найти необходимую информацию по таким вопросам, как права людей с особыми потребностями, здоровье и медицинское обслуживание, права пожилых граждан, права переживших Холокост, права ЛГБТ-сообщества, жилищные вопросы, образование, помощь малообеспеченным гражданам, работа с Налоговым управлением, трудоустройство и увольнение, взаимодействие с министерством юстиции, доступность услуг, права потребителей, поддержка матерей-одиночек, доступные скидки, положенные льготы и многое другое.

Для удобства пользователей русскоязычные публикации разделены по категориям на специальной странице https://www.kolzchut.org.il/ru/Порталы_по_темам.

Русскоязычная команда портала "Коль Зхут" продолжит работу над переводом и обновлением информации, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным ресурсам для русскоязычных жителей Израиля.

Информационный портал "Коль Зхут" - ведущий ресурс, предоставляющий подробную информацию о правах, льготах и процедурах их реализации для жителей Израиля. Портал содержит почти 7000 материалов на иврите и уже более 2000 публикаций на русском языке, охватывающих широкий спектр тем, включая социальное обеспечение, здравоохранение, трудовое право, образование, жилье и многое другое. Портал был создан в 2009 году группой волонтеров с целью предоставления полной и централизованной информации о правах и льготах. В 2017 году проект получил государственную поддержку от Министерства юстиции.