Готовится переселение пожилых жильцов комплекса в Бней-Аише: многие против

В жилищном комплексе в поселке Бней-Аиш проживают около 30 пожилых людей – девять из них супружеские пары. Самому пожилому – 105 лет. С некоторыми из этих жильцов проживают сиделки, поскольку этого требует их состояние здоровья. Этот комплекс управляется министерством алии и интеграции уже 20 лет, однако некоторые живут там даже дольше.

В последнее время к пожилым жильцам стали приходить с визитами сотрудники министерства алии и предлагать им переехать в хостель, который находится по соседству. Срок аренды квартир, снимаемых у арендодателя министерством, истекает в августе этого года (договор об аренде продлевался каждые пять лет). Министерство алии пока не продлило срок договора с арендодателем.

В министерстве алии не предоставили жильцам ничего в письменном виде, но объяснили, что их хотят перевести в лучшие условия – в новых квартирах будут защищенные комнаты и балконы, все эти квартиры будут находиться поблизости друг от друга, что должно улучшить жильцам социальную жизнь. Кроме того, хостель расположен очень близко, поэтому жильцам не придется менять ничего в своей жизни (включая лечащих врачей), кроме собственно места жительства.

Однако большинство жильцов комплекса отнеслись к будущему переезду крайне негативно. Пожилые люди, как это часто бывает, не хотят уезжать из места, где прожили десятки лет и к которому привыкли. Кроме того, квартиры в хостеле гораздо меньше, поэтому жильцам при переезде придется избавиться от значительной части мебели и других вещей.

Это далеко не первый случай выселения пожилых людей из квартир, в которых они прожили много лет. Самой громкой такой историей стало выселение жильцов комплекса "Дипломат" в Иерусалиме, когда сотни жильцов после длительной борьбы все-таки были вынуждены переехать из комплекса. Но в случае "Дипломата" выхода действительно не было – здание еще в 2014 году было приобретено американскими властями и министерство алии и интеграции в итоге было вынуждено его отдать.

Однако арендодатель жилищного комплекса в Бней-Аише заявил, что готов продлить договор на аренду с министерством алии и интеграции. Он сказал об этом на заседании комиссии Кнессета по алие и интеграции, где 21 мая обсуждалась тема жильцов комплекса.

Представитель министерства алии заявила на комиссии, что все это делается на благо жильцов, но министерство готово уступить и не выселять жильцов старше 85 лет и жильцов, которым не позволяет переехать состояние здоровья.

Глава комиссии Одед Форер (НДИ) прокомментировал ситуацию в эфире радиостанции "Кан РЕКА" и подчеркнул, что одна из проблем, которые к этой ситуации привели, заключается в том, что чиновники министерства алии искренне верят в их право решать за пожилых жильцов, в каких условиях им будет лучше жить.

Завершая заседание комиссии, Форер потребовал от министерства алии рассмотреть возможность не выселять и жильцов младше 85 лет, которые хотят остаться в своих квартирах. Председатель комиссии указал представителю министерства алии на то, что речь идет о ничтожно малом числе людей, и экономия на их переселении будет мизерной для министерства, а ущерб для жильцов будет слишком велик.

В эфире "Кан РЕКА" Форер объяснил, что через три недели назначено новое заседание по этому вопросу, но он надеется, что в нем не будет необходимости.

По словам Одеда Форера, чтобы такие инциденты не повторялись, министерство алии и интеграции должно поставить себе цель защищать пожилых людей от таких потрясений, а не способствовать этим проблемам. Форер подчеркнул, что этого можно достигнуть тем, что в договоры об аренде будет внесен пункт о том, что жильца нельзя будет выселить из жилищного комплекса до конца его жизни. Одед Форер также сказал, что намерен в ближайшее время встретиться с министром алии и интеграции Офиром Софером, чтобы обсудить с ним этот вопрос.