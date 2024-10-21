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Пропалестинские русскоязычные активисты пытались сорвать конференцию в Центре Менахема Бегина

время публикации: 21 октября 2024 г., 16:20 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 16:30
Пропалестинские русскоязычные активисты пытались сорвать конференцию в Центре Менахема Бегина
Предоставлено Zeev Project
Пропалестинские русскоязычные активисты пытались сорвать конференцию в Центре Менахема Бегина
Предоставлено Zeev Project
Пропалестинские русскоязычные активисты пытались сорвать конференцию в Центре Менахема Бегина
Предоставлено Zeev Project
Все фото
Все фото

В воскресенье, 20 октября, в Центре Менахема Бегина в Иерусалиме состоялась совместная конференция образовательной организации Zeev Project, Центра наследия Менахема Бегина и муниципалитета Иерусалима под названием "Год войны. От октября до октября".

В конференции приняли участие такие спикеры, как известный историк Тамара Эйдельман, военный эксперт Давид Гендельман, блогеры Леонид Голденберг, Йосеф Шулинин и Эзра Мор. Как сообщают организаторы мероприятия, несмотря на образовательный и мирный характер конференции, группа пропалестинских активистов попыталась ее сорвать.

Активисты пытались сорвать мероприятие криками из зала, забросали территорию вокруг Центра Бегина листовками, разлили красную краску и, наконец, отключили электричество во всем здании. Тем не менее, мероприятие было продолжено благодаря резервному питанию, предусмотренному для центрального зала, который является бомбоубежищем.

Команда Zeev Project обратилась в полицию, собрав все данные о дебоширах. "Это был акт вандализма и попытка подавить свободу слова, но мы не позволим таким действиям сбить нас с пути, – подчеркнули организаторы. – Мы убеждены, что даже в условиях внешнего давления важно продолжать наши инициативы, которые помогают людям чувствовать себя частью общества и активно участвовать в его жизни. На нашей стороне люди, государство и полиция, которая, кстати, уже начала расследование".

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