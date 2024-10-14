Удар БПЛА "Хизбаллы" по учебной базе "Голани". Комментарий военного эксперта

13 октября 2024 года ударный беспилотник врезался в столовую на учебной базе бригады "Голани". Четверо военнослужащих погибли, более 50 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя "Хизбалла". ЦАХАЛ проводит расследование. Редакция Newsru.co.il обратилась за комментариями к военному эксперту Давиду Гендельману.

КОММЕНТАРИЙ ВОЕННОГО ЭКСПЕРТА

"Обстоятельства попадания БПЛА "Хизбаллы" по учебной базе бригады "Голани" всё еще расследуются. Согласно армейским источникам, это был БПЛА "Сайад 107", которые уже неоднократно применялись. По опубликованной на данный момент информации два из трех обнаруженных и взятых на сопровождение БПЛА, запущенных "Хизбаллой" в ходе комбинированного ракетно-авиационного удара, были сбиты, а третий "исчез с радара" в прямом и переносном смысле. После этого было сообщение граждан в полицию о летящем БПЛА в районе Йокнеама, полиция сообщила в подразделение воздушного контроля ВВС, и оттуда ответили, что воздушный объект наш, а вражеских целей не наблюдается. По информации на данный момент в районе находился вертолет, и контролер решил, что граждане его и видели. В любом случае через несколько минут после этого ответа БПЛА поразил учебную базу. Так как вражеской цели не наблюдалось, соответственно не было сирены, никто не укрывался, и попадание в столовую привело к четырем убитым и нескольким десяткам раненых. Как первичный оперативный вывод сейчас видимо расширят объявление тревоги в случае пропадания воздушных целей в районе, по принципу "лучше перебдеть".

В целом сложности защиты от БПЛА известны давно, и в ВВС их не игнорировали совсем, но не ставили в максимальный приоритет из-за проблемы распределения средств: нужно одновременно усиливать и противоракетную защиту, и защиту от БПЛА, и наступательные возможности, и на всё сразу не хватает. Опыт войны в Украине в целом изучался, но недостаточно, и кроме того был большой зазор между самим изучением и внедрением сделанных из изучения выводов. Еще раз надо подчеркнуть, что это не то что у Украины есть какая-то панацея, речь идет об изучении большого и разнообразного практического опыта отражения воздушных угроз, в том числе БПЛА всех видов, что из этого нам подходит, что нет, что работает, что не работает, и как именно. На тему этого изучения и тем более внедрения выводов можно было делать гораздо больше и активнее, но до 7 октября процесс шел ни шатко ни валко, считалось, что этого достаточно, "мы и сами с усами", и в целом мы и так знаем, что делать. После 7 октября и особенно с начала 2024 процесс активизировался, но два потерянных года на ходу компенсировать сложно.

Первая проблема с БПЛА "Хизбаллы" в их обнаружении и сопровождении. Цель малоразмерная, малозаметная, маневрирует на малой высоте, применяясь к пересеченному рельефу, и подлетное время исчисляется минутами даже для тыловых объектов. В бескрайних степях Украины с часами до прилета в этом смысле проще. Кроме радаров внедряются оптические и акустические системы, но какого-то общего интегративного решения всё еще нет, как из-за объективных сложностей, так и из-за недостаточной заблаговременной подготовки.

Вторая проблема это собственно перехват. Надо подчеркнуть: несмотря на все проблемы, большинство БПЛА "Хизбаллы" перехватываются и сейчас. Для всех БПЛА со всех театров процент перехвата составляет около 80%, конкретно против "Хизбаллы" он ниже по объективным причинам, но тоже больше половины. Самолеты, вертолеты, "Железный купол", "Морской купол", РЭБ и т.д. работают, на ходу введены также средства перехвата, которые до сих пор АОИ не использовала. С двухлетним опозданием в начале 2024 начали также проводить опыты по возвращению войсковой ПВО в виде зенитных скорострельных пушек, как "Вулкан", так и других, но этот процесс еще не закончен, есть проблемы как технические в интеграции систем обнаружения и поражения, так и командно-организационные – распределение полномочий на применение между ВВС и сухопутными силами, угрозы собственным летательным аппаратам и т.д. Оборонные фирмы сейчас усиленно работают над разнообразными дополнительными решениями в координации с армией, как по созданию нового, так и по модификации уже существующего, и постепенно это даст эффект, проблема, что это всё уже нужно срочно.

Однако еще раз надо напомнить контекст. Да, в Израиле каждый погибший солдат это трагедия, но мы говорим не про какой-то отдельный теракт, мы говорим про большую войну. Как ни усиливай системы защиты, прилёты всё равно будут, и будут убитые и раненые, это неизбежно. Сценарии многотеатровой войны говорили про гораздо большее количество прилетов, чем есть сейчас, и про гораздо больше убитых. Мы на войне, и войны без потерь не бывает. Но наши нынешние враги не могут нас съесть, а могут только понадкусать. Мы их бьем сильнее, и про это не надо забывать и сегодня".

АТАКА БПЛА "ХИЗБАЛЛЫ" 13.10.2024

13 октября 2024 года около 19:00 в воздушное пространство Израиля проникли три вражеских беспилотных аппарата, два были успешно перехвачены, третий – пилоты самолетов ВВС, вылетевших для перехвата, потеряли из виду. В 19:10 армия объявила, что "событие завершено", но еще через четыре минуты в чрезвычайные службы с военной базы около Биньямины начали поступать сообщения о попадании БПЛА и раненых.

Беспилотник врезался в здание столовой на территории учебной базы бригады "Голани". Военные заявляют, что атака была совершена с помощью БПЛА иранского производства, аппараты этого типа использовались "Хизбаллой" и раньше.

ЦАХАЛ расследует обстоятельства этой атаки.

Разрешены к публикации имена четырех бойцов бригады "Голани", погибших в результате атаки БПЛА на базе около Биньямины. Все они проходили курс подготовки бойцов пехоты бригады "Голани".

Сержант Омри Тамари, 19 лет, из Мазкерет-Батьи.

Сержант Йосеф Хиеб, 19 лет, из Туба-Зангарии.

Сержант Йоав Агмон, 19 лет, из Биньямины Гиват Ады.

Сержант Алон Амитай, 19 лет, из Рамот Нафтали.

Семьи погибших получили сообщение об их гибели.

В больницах Израиля остаются около 50 пострадавших.