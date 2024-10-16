Одед Форер: министр алии и интеграции обещал отменить "дискриминирующее сокращение "корзины"

Глава парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Одед Форер (НДИ) сообщает, что он обратился к министру алии и интеграции Офиру Соферу по поводу запланированного в рамках Закона о государственном регулировании на 2025 год изменения схемы выплаты денежной помощи новым репатриантам, в результате которого выплата "корзины абсорбции" будет обусловлена наличием активов.

После публикации сообщений о введении "прогрессивной схемы" распределения подъемных новым репатриантам Форер незамедлительно обратился к министру алии и абсорбции, который пообещал отменить "дискриминирующее сокращение "корзины".

"Никогда ранее, даже в самые сложные моменты своего существования, Израиль не ставил под сомнение право новых репатриантов на получение "корзины абсорбции", как стартовой помощи для успешной интеграции в стране", – подчеркнул Форер.

Напомним, в рамках Закона о государственном регулировании на 2025 год предлагается изменить схему выплат денежной помощи новым репатриантам, после чего "корзина абсорбции" будет полагаться не всем репатриантам. Эти изменения вызвали резонанс в социальных сетях, и сторонники оппозиции высказали резкую критику в отношении "попыток правительства Нетаниягу сэкономить на "олим".

В соответствии с предлагаемой поправкой к Закону о "корзине абсорбции" ("саль клита"), с 1 января 2025 года Израиль перейдет на прогрессивную систему предоставления финансовой помощи новым репатриантам: право на получение "корзины абсорбции" будет предоставляться лишь тем репатриантам, совокупная стоимость активов которых – как в Израиле, так и за рубежом – не превышает 500 тысяч шекелей.

При этом для тех, чьи активы меньше указанной суммы и кто имеет право на получение "корзины абсорбции", размер выплат в рамках "саль клита" будет увеличен на 10%.

Поправка предусматривает изменение политики выплаты только "корзины абсорбции": все остальные права и льготы, положенные новым репатриантам в течение определенного срока после репатриации, останутся в силе в том числе и у тех "олим", стоимость активов которых превышает полмиллиона шекелей.

Отметим: данный закон еще не утвержден, он в рамках пакета Закона о государственном регулировании опубликован на сайте проектов законов и подзаконных актов для возражений общественности. Любой человек, желающий высказать свое мнение о нововведении или сделать поправку, может это сделать до 28.10.2024, отправив письмо по электронному адресу [email protected] или же через форму обратной связи на сайте по ссылке (требуется залогиниться в Facebook, Google или при помощи регистрации на сайте министерства юстиции.