Министерства доложили об открытии информационного портала на русском языке – но он не работает

Национальное управление цифровых технологий, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и Национальное информационное управление опубликовали совместное сообщение об открытии нового государственного "дашборда" (интерактивной панели для мониторинга ключевой информации о чрезвычайном положении, – прим. ред.) на русском языке.

"В свете текущей ситуации в области безопасности и необходимости предоставления

актуальной информации гражданам, министерства Израиля запускают новый интерактивный дашборд, объединяющий все жизненно важные услуги по всей стране – в одном месте, – сказано в этом сообщении. – Новый дашборд позволяет гражданам легко и быстро находить широкий спектр жизненно важных услуг, включая супермаркеты, клиники, детские консультации"Типат Халав", банки и многое другое".

Дашборд является частью национальной подготовки к чрезвычайным ситуациям и доступен для широкой публики в удобном и простом формате – на мобильных устройствах и компьютерах, сообщает пресс-релиз ведомств.

"Портал был создан по инициативе и при сопровождении Национального управления по

чрезвычайным ситуациям (РАХАЛЬ), разработан и поддерживается Национальным

управлением цифровых технологий, в сотрудничестве с Национальным информационным управлением при канцелярии премьер-министра, – сообщается далее. – На текущем этапе дашборд содержит обновляемую и интерактивную информацию от министерства здравоохранения, министерства экономики и Банка Израиля. В дальнейшем будут добавлены данные и от других министерств".

Простая проверка по предоставленной ссылке https://www.gov.il/ru/departments/il-emergency-services/govil-landing-page показывает, что данная публикация не совсем соответствует действительности.

На странице "Службы жизнеобеспечения в Израиле" содержатся баннеры, ведущие на заявленные страницы различных министерств и ведомств. Однако обещанная "Карта служб жизнеобеспечения в Израиле" доступна только на иврите, и даже не предполагает наличия какого-либо другого языка.

Далее следуют баннеры, которые ведут на русскоязычную страницу Командования тылом, русскоязычную страницу министерства здравоохранения (подписанную как "Информация от командования тыла"), русскоязычную страницу министерства алии и интеграции.

Все остальные ссылки – Налоговое управление, министерство транспорта, обещанное "доступное" министерство экономики, министерство труда, министерство сельского хозяйства, Управление регистрации народонаселения, министерство экологии, министерство социального обеспечения, канцелярия премьер-министра, министерство образования, Банк Израиля, судебные власти, министерство строительства – ведут на соответствующие страницы на иврите. При попытке выбрать "русский" в перечне предоставленных языков появляется табличка "К сожалению, эта страница еще не переведена на русский язык".

Более того – ссылка на портал Института национального страхования ("Битуах Леуми"), у которого существуют переведенные на русский язык сообщения, связанные с операцией "Народ как лев" – тоже ведет на ивритоязычную страницу ведомства. Ссылка на портал по реализации прав и льгот "Коль Зхут", у которого существует крайне подробный раздел о войне с Ираном на русском языке – по какой-то причине тоже ведет на соответствующую страницу на иврите.