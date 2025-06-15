Минздрав обновил информацию о работе медицинских учреждений

Министерство здравоохранения опубликовало актуальную информацию о работе медицинских учреждений во время военной операции "Народ как лев". Поликлиники больничных касс и станции здоровья матери и ребенка "Типат Халав" работают только в защищенных помещениях, соответствующих требованиям Командования тылом.

При необходимости получения медицинской помощи, если состояние пациента позволяет это, рекомендуется воспользоваться дистанционным обслуживанием, предоставляемым больничными кассами.

Номера телефонных центров больничных касс:

"Клалит": *2700

"Маккаби": *3555

"Меухедет": *3833

"Леумит": *507

Если вам все же необходимо прийти в клинику, важно убедиться на сайте или по телефону, что клиника действительно работает. Если она не работает, следует выяснить, какая есть альтернатива.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что аптеки, расположенные в защищенных помещениях, открыты для приобретения лекарств. Для получения информации об адресах и телефонах этих аптек, можно воспользоваться сайтом больничной кассы или аптечной сети.

Станции "Типат Халав" работают только по предварительной договоренности и только те из них, которые соответствуют требованиям по безопасности в случае ракетных обстрелов. Список адресов открытых станций "Типат Халав" опубликован на сайте министерства здравоохранения – https://healthinstitutions.health.gov.il/TipotChalav.

Для консультаций существует также информационный центр минздрава "Типат Халав", который был усилен в связи с чрезвычайной ситуацией. В телефонном центре работают медсестры, диетологи-специалисты по малышам, консультанты по грудному вскармливанию, сну и недоношенным детям. Связаться с центром можно через центр "Коль а-Бриют" по телефону *5400, или по телефону 08-6241010, добавочный 9, с воскресенья по четверг с 08:00 до 21:00 и в пятницу с 08:00 до 13:00. Услуга предоставляется на иврите, английском, арабском и русском языках.