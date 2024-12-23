Новые схемы телефонного мошенничества: "бонусные баллы" и "обновление роутера"

Телефонные мошенники, находящиеся в странах бывшего СССР, продолжают придумывать способы обмана русскоязычных израильтян. Пользователи соцсетей описали два популярных в последнее время сценария.

1. "Бонусные баллы": жертве сообщают, что за сделанные ей покупки якобы накопилось определенное количество бонусных баллов. Их предлагают обменять на ценные призы, такие как наушники и отдых в гостинице. Во время первого звонка мошенница представляется представительницей той или иной компании, записывает полное имя жертвы.

В ходе второго звонка мошенники уточняют адрес для доставки сертификата и просят данные для участия в "розыгрыше призов". Затем жертве сообщают, что для участия в розыгрыше не хватает совсем немного – около 200 шекелей, которые обещают вернуть, если выигрыш не будет получен. На этом этапе мошенники просят номер банковской карты.

2. "Обновление роутера": звонящий представляется сотрудником "Безека" или другой телекоммуникационной компании. Он сообщает, что в районе проживания жертвы есть постоянные проблемы с интернетом, из-за чего требуется обновление программного обеспечения роутера. Жертве предлагается скачать приложение для удаленного доступа типа Anydesk или TeamViewer, а затем положить смартфон возле роутера.

Установив приложение, человек тем самым предоставляет кибермошенникам прямой доступ к своим устройствам. Преступники меняют пароли к электронной почте и соцсетям, получают полный контроль над банковскими счетами, производят транзакции.

Чтобы защититься от кибермошенников, никогда не устанавливайте приложения и программное обеспечение по указанию звонящих. Никогда не передавайте номер карты по телефону, перепроверяйте сообщаемую вам информацию, самостоятельно связавшись с официальным представителем компании.

Общие признаки обмана – звонки на русском языке, щедрые предложения или требование сообщить банковские данные. Израильские компании крайне редко используют русский в телефонных переговорах. Нереально щедрые бонусы или "розыгрыши с гарантией" характерны для мошеннических схем.