Новое мошенничество: "Заплатите за проезд по трассе номер 6"

Кибермошенники продолжают изобретать все новые способы обмана граждан. Они используют взломанные и купленные базы данных пользователей различных сайтов и компаний, вкладываются в приобретение доменных имен, похожих на названия этих сайтов и компаний, подделывают стиль обращений и дизайн страниц, и все это с одной целью: усыпить вашу бдительность и вынудить вас ввести ваши личные данные – номер удостоверения личности, номер, срок годности и CVV-код кредитной карты. Чтобы не стать жертвой ограбления, важно знать о деятельности мошенников и о мерах предосторожности. NEWSru.co.il продолжает знакомить вас с ними.

Журналист и блогер Григорий Тамар получил по электронной почте письмо с требованием оплатить проезд по платной трассе номер 6. Выглядело письмо вполне достоверно, строгий текст на иврите, в письме были приведены точные данные обеих машин супругов Тамар, включая новый автомобиль, купленный этой осенью.

Суммы, предъявленные к оплате, тоже были не очень значительными: заплатить и забыть, как сделал бы практически любой занятой человек в наше безумное время. В письме была "любезно предоставлена" ссылка для оплаты.

Вот только Григорий Тамар в силу своей работы очень много ездит по стране. И у него, и у его супруги оформлен абонемент на услуги трассы номер 6, и никаких единичных платежей он не ожидал. Поэтому он позвонил в отдел обслуживания клиентов трассы номер 6, и в отдел обслуживания клиентов северной части трассы номер 6.

Представители компании в обоих случаях сказали ему, что никакой задолженности ни за ним, ни за его женой нет, и полученное письмо – очередной образец "фишинга", сетевого мошенничества, под видом обращений компаний и организаций заставляющего людей передавать преступникам свои личные данные. Что же касается неожиданной информированности мошенников о номерах принадлежащих супругам автомобилей, Григорий Тамар отмечает, что после покупки новой машины он оформлял оплату через Pango. Какая из баз данных автомобилей попала в руки преступников, сказать сложно, но речь идет о достаточно актуальной информации.

В компании "Дерех а-Арец", обеспечивающей эксплуатацию трассы номер 6 и предоставляющей услуги проезда, редакции NEWSru.co.il подтвердили, что в последнее время в отдел обслуживания клиентов поступило множество обращений от клиентов, получивших уведомления от мошенников. Способы связи преступники используют самые разнообразные: SMS-сообщения (инициатором рассылки может быть указана как компания "Дерех а-Арец", так и "Трасса номер 6" в самых разнообразных вариантах написания и на разных языках), обращения по WhatsApp-мессенджеру (они могут приходить как с обычных номеров, так и с бизнес-аккаунта также с разнообразными названиями, похожими или идентичными названию компании), письма по электронной почте.

Представители компании "Дерех а-Арец" подчеркивают: если компания и обращается к клиентам, в обращении никогда не будет фигурировать ссылка на оплату, и компания никогда не потребует ввести свои личные данные. Вся эта информация у компании "Дерех а-Арец" уже есть, и она предоставляет надежный канал связи для клиентов: личный кабинет клиентов на сайте компании. Поэтому если с вами свяжется "Дерех а-Арец", вы получите ссылку на ваш личный кабинет, а не на какой-либо сайт "взимания платежей".

Представительница компании "Дерех а-Арец" сообщила, что компания многократно обращалась в полицию, предоставляя полученные от клиентов образцы "фишинговых" рассылок. Клиентов компании также предупреждают об опасности мошенничества. Главная рекомендация в таких случаях – не передавайте никакие личные данные в ответ на полученные сообщения и письма, и самостоятельно обращайтесь в отдел обслуживания клиентов по телефонам или через обратную связь на сайте. Вся информация о ваших взаимоотношениях и расчетах находится в вашем личном кабинете на сайте компании.

"Мы действуем всеми возможными способами, чтобы проинформировать наших клиентов о явлении фишинга, – сообщили NEWSru.co.il в компании "Дерех а-Арец". – Среди прочего, мы связались с правоохранительными органами: с полицией, с организациями, занимающимися кибербезопасностью и предотвращением киберпреступлений. Мы информируем наших клиентов при помощи публикаций на нашем сайте и рекомендуем проводить операции только через личный кабинет, подключение к которому безопасно и защищено".

Материал подготовила Елена Пепел