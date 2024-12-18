В Ноф а-Галиле открылся филиал Бюро по приему жалоб населения

Государственный контролер Матаниягу Энгельман вместе с мэром города Ноф а-Галиль Роненом Плотом и главой Северного округа Министерства внутренних дел Эйнав Перец торжественно открыли новый региональный офис Бюро по приему жалоб населения. Офис расположен в комплексе "Мол Харим" по адресу Менахем Ариав 18 в Ноф а-Галиле.

Открытие нового офиса в доступном месте, в центре коммерческой зоны с удобной парковкой, обеспечит жителям Галилеи и севера, а особенно жителям Нацерета и Ноф а-Галиля, оптимальные условия для обращения в офис омбудсмена для защиты своих прав.

Бюро по приему жалоб населения в обычное время и в периоды чрезвычайных ситуаций занимается рассмотрением жалоб на государственные учреждения и помогает каждому человеку отстаивать свои права. Бюро неизменно стремится к обеспечению эффективного и справедливого государственного обслуживания для всех граждан.

Сотрудники Бюро владеют разными языками, включая арабский, русский, амхарский и другие, и могут помочь обратившимся гражданам в защите их прав в отношениях с государственными структурами. Кроме того, представители офиса активно занимаются просвещением и повышением осведомленности о деятельности комиссии среди различных групп населения, особенно тех, кто нуждается в поддержке.

На церемонии открытия Матаниягу Энгельман отметил: "С момента вступления в должность я придаю большое значение тому, чтобы дать голос тем, у кого его нет. Поэтому одной из задач, заложенных в миссию госконтролера, является повышение доступности Бюро по приему жалоб населения и информированности о ее деятельности, особенно среди населения периферии и тех, кто недостаточно осведомлен о ее существовании и возможностях обратиться за помощью. Это касается, в том числе, представителей арабского общества, русскоязычного населения, выходцев из Эфиопии и других групп. Цель открытия нового регионального офиса – сделать услуги Бюро доступными для этих групп, а также для всех жителей Галилеи и севера. Мы будем рады принять вас в нашем новом офисе и помочь в рассмотрении ваших жалоб на действия государственных учреждений".