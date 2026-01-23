x
23 января 2026
23 января 2026
23 января 2026
последняя новость: 07:52
23 января 2026
Община

"Из-за какой-то мелкой глупости". Давид Гендельман в передаче "Детский недетский вопрос"

Дмитрий Брикман
время публикации: 23 января 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 07:07
"Из-за какой-то мелкой глупости". Давид Гендельман в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"
"Из-за какой-то мелкой глупости". Давид Гендельман в передаче "Детский недетский вопрос"
"Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал военный эксперт Давид Гендельман.

Когда закончатся все войны в мире?

На ближайшее поколение я бы не рассчитывал.

Из-за чего начнется третья мировая война?

Из-за какой-то мелкой глупости.

Что такое творчество?

Свободное движение.

Что такое любовь?

Ничего не жалко.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Давидом Гендельманом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

