"Из-за какой-то мелкой глупости". Давид Гендельман в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал военный эксперт Давид Гендельман.

Когда закончатся все войны в мире?

На ближайшее поколение я бы не рассчитывал.

Из-за чего начнется третья мировая война?

Из-за какой-то мелкой глупости.

Что такое творчество?

Свободное движение.

Что такое любовь?

Ничего не жалко.

