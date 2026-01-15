"Первыми приходят волонтеры". Татьяна Берлин в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте Newsru.co.il по пятницам.

Гостьей передачи стала Татьяна Берлин – общественная активистка, создательница группы "Социальная и информационная помощь" в Facebook, участница проекта "Коль Зхут", помогающая разобраться в хитросплетениях израильской бюрократии. Она говорит, что помогает, потому что может помочь.

О чем ты хочешь ругаться?

Почему государство, граждане которого перманентно живут в условиях войны, не может создать систему оказания оперативной помощи пострадавшим... Первыми приходят волонтеры.

Что это значит – простить?

Простить – это значит выбросить из головы, не держать эту боль. Амнезия должна быть, если ты хочешь простить.

За что невозможно простить?

За предательство.

Кто такой "козел"?

Тот, кто не может общаться, не принижая других.

