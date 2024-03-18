"Русское мошенничество": родители, которые учили нас не верить мошенникам, теперь попадаются сами

Эти истории похожи одна на другую, как в плохом кино. Похожие сценарии, похоже ощущение от просмотра – злость и бессилие, тревога и отчаяние. Широко известными становятся единичные случаи, и страшно даже представить, сколько пострадавших переживают обрушившуюся на них катастрофу молча, потому что им стыдно, потому что они считают виноватыми себя, потому что они боятся. И сколько не справляются – и не переживают.

Сегодня мы хотим дать слово детям пожилых людей, ставших жертвами "окец руси" – "русской аферы", "русского мошенничества". Тем самым детям, которые становятся "ответственным взрослым" в сложившейся ситуации, которые корят себя за то, что недостаточно предостерегали, недостаточно общались, не уберегли. Которым обманутые и ограбленные пожилые родители до последнего не решаются рассказать, какая беда с ними приключилась. Которым теперь придется затянуть пояса и выплачивать долги, повешенные на родителей мошенниками и банками – годами.

Материал подготовила Елена Пепел. Имена изменены.

Ольга инженер-программист, последние несколько месяцев она по релокации живет за границей и помогает оставшейся в Израиле маме. В начале февраля ее мама стала жертвой "русского мошенничества". Сначала пожилой женщине позвонили говорящие на русском языке люди, представившиеся сотрудниками сотовой компании, предоставляющей услуги интернет-связи и сказали, что "система видит нестабильную работу интернета", и это необходимо проверить. Женщина обрывала разговор, но звонившие были очень настойчивы и перезванивали буквально каждые несколько минут: "Мы видим, что у вас проблемы. Вы платите нам деньги, мы должны проверить, ведь мы должны оказывать качественные услуги". Для проверки необходимо установить специальную программу. "Они присылают ссылку – и мама ставит программу, которая начинает шпионить за ее компьютером, – рассказала Ольга. – Никогда бы не поверила, что с моей мамой, воспитавшей двух инженеров-программистов, может такое случиться".

Следующим этапом после установки шпионской программы становится получение доступа к собственно банковскому счету: звонок якобы из Банка Израиля, "специалисты" пугают пожилую женщину, сообщают о взломе счета в банке "Апоалим" и просят зайти на свой банковский счет и проверить его. Она это сделала – и преступники получили код и пароль доступа к интернет-банкингу. Дальше был звонок от "представителя полиции Израиля": женщину убедили помочь расследованию. Никому не рассказывая, потому что секрет и тайна следствия.

"Представитель полиции" сообщил, что для поимки преступников, взломавших ее счет, ей на банковский счет перевели деньги, и она должна эти деньги снять и помочь тем самым следствию. "У мамы на счету было 40 тысяч шекелей, мы с братом вкладывали по очереди – один год я перевожу 30 тысяч, другой – брат, чтобы у мамы на счету были деньги, чтобы она могла независимо жить и ни в чем не нуждалась. – объяснила Ольга. – От "Битуах Леуми" она получает четыре тысячи, из них три с половиной отдает за квартиру, и ей нужно на что-то жить, живет она очень скромно, примерно на три тысячи в месяц, в течение года расходуя то, что вложила я или брат". В прошлом году у женщины осталось неизрасходованными 10 тысяч шекелей, брат перевел ей еще 30, и в январе на счету женщины было 40 тысяч шекелей.

Сначала преступники сняли то, что у нее было на счету, убедив владелицу счета, что ее собственные сбережения в "надежном месте", а это – деньги на проведение операции, и для поимки мошенников женщина должна перевести эти деньги через обменный пункт в валюту, а валюту отдать курьеру. Мошенники очень тесно "вели" пожилую женщину: они заказывали ей такси, которое было уже оплачено, такси отвозило ее в обменный пункт в Тель-Авиве, где были уже готовы 10 тысяч долларов в конверте. "Задание полиции" было выполнено.

На следующий день ей сказали, что полиция перевела ей еще один "оперативный вклад" – еще 40 тысяч шекелей. И их "в интересах следствия" тоже нужно снять, обналичить через обменный пункт в долларах и отдать курьеру. На следующий день – то же самое, на счету появляется 40 тысяч шекелей, их переводят в обменник, женщина едет на услужливо посланном такси в обменный пункт, там готовы следующие 10 тысяч долларов в конверте. Таких "оперативных вкладов" было несколько, и все они – ссуды, оформленные злоумышленниками при помощи удаленного доступа к компьютеру жертвы.

"Она не знала, что берет ссуды, она не знала, что на ее счету что-то происходит, она не знала, что на ее кредитную карту берется ссуда – она просто продолжала свою обычную жизнь и попутно "помогала полиции", – объясняет Ольга. – Я думаю, что таксист тоже причастен: и время поездки использовали, чтобы зайти через удаленный доступ в ее компьютер, на ее интернет-банкинг и оформить очередную ссуду – которую мама увидит как неожиданно появившиеся на счету 40 тысяч шекелей. Всего от ее имени взяли ссуды на 140 тысяч шекелей, которые были переведены в обменный пункт, обналичены и отданы курьерам "для помощи полиции". По всей видимости, в последнюю из этих поездок пропало удостоверение личности и кредитные карты: дети пострадавшей не знают, отдала она их сама, или их вытащили.

А затем жертва мошенников попросту не смогла зайти на свой счет: спохватившийся банк его заблокировал. Вначале пожилая женщина восприняла этот факт даже с некоторым облегчением – она устала от ежедневных разговоров с "полицейским", заданий и поездок. Через какое-то время она призналась дочери, что не может попасть на свой банковский счет. Дочь посоветовала сходить в отделение банка лично. "Вы стали жертвой "русского мошенничества", позвоните детям, вы не должны проходить через это в одиночку", – сказала ей сотрудница банка. Женщина позвонила сыну. В тот момент, когда она пришла в отделение банка с сыном, им сообщили, что в эти самые минуты кредитная компания пытается получить в оплату расходов по ее внебанковской кредитной карте 45 тысяч шекелей: в течение этих дней. Со счета деньги не ушли, счет был уже заблокирован – теперь это долг, который числится за пострадавшей в кредитной компании.

В совокупности, включая ссуды в банке и долг кредитной компании, на пожилой женщине, которая никогда не брала ссуд, никогда не входила в минус на счету и никогда не тратила по кредитной карте больше тысячи шекелей в месяц, висит долг примерно в 200 тысяч шекелей. И банк, и кредитная компания по каким-то причинам не заметили или не захотели замечать резкое изменение финансового поведения клиентки. "Чем все это закончится? Естественно, она не сможет выплатить эти ссуды, значит, это придется делать ее детям, – возмущается Ольга. – Это поразительно: если я пойду в банк и попрошу ссуду на такую сумму – мне не дадут, а ей дали, какой-то аукцион невиданной щедрости. В банке говорят, что ссуды одобряет система Банка Израиля автоматически, или не одобряет. Я не понимаю, почему моей пожилой маме, получающей только пособие по старости, одобрили несколько огромных ссуд, оформляемых день за днем, даже не потрудившись поговорить с ней лично".

Детям пострадавшей никто в банке даже не хочет объяснять, как и какие платежи по этим ссудам будут снимать, под какой процент выданы ссуды. "Они отказываются говорить нам, аргументируя это тем, что мы подали жалобу в полицию. "Возможно, они найдут преступников и вернут ваши деньги", – цитирует Ольга слова представителей банка. – А пока платите ссуду, согласившись на условия, которые от вашего имени оформили мошенники. А если вы не согласны – мы предлагаем оформить на вас другую ссуду, которая покроет эти – но она будет уже неоспоримо ваша".

Ольгу возмущает попустительство мошенникам со стороны государства – она убеждена, что Израиль стал настолько популярной ареной "русского мошенничества" не просто так: "Разве в Израиле самые богатые пенсионеры? Почему колл-центр, который сидит в Украине, не обманывает пенсионеров в Америке? В Канаде? Да потому что там никто тебе твои собственные деньги так просто не отдаст. Все это делает Израиль, все это делается в Израиле, не надо мне рассказывать ни про каких мошенников в Украине!"

"Допустим, есть банда в Украине, и вы не можете ее поймать, – продолжает Ольга. – Но если вы хотите помочь своим старикам – покажите, что им делать после. Психологическую помощь предоставьте, деньги дайте, измените протокол – чтобы без вопросов разрешали такие внезапные траты людям, скажем, после 50 лет. Как живут люди, которые это пережили год, два назад, три назад? Расскажите, какие проценты на ссуды они теперь выплачивают? Какие у них сегодня счета? По публикации от 2021 года, украдено было примерно 70 миллионов шекелей. Давайте говорить прямо: Банк Израиля разрешил украсть у людей 70 миллионов шекелей и продолжает это разрешать. Мы живем в XXI веке, ведь понятно, куда ушли деньги: и наличка, и переводы, невозможно, чтобы это не отслеживали. А если это возможно – то измените протоколы, правила, сделайте хоть что-то. Но нет, вы ничего не делаете на протяжении всех этих лет".

Сергей, старший брат Ольги, живет в Израиле. Он тоже инженер-программист, и он после всего случившегося проверил компьютер и мобильный телефон матери. "Что меня удивило – помимо компьютера, на ее телефон была установлена куча программного обеспечения, которое следило за телефоном, которое имело доступ ко всему на телефоне, были установлены даже какие-то программы, которые возвращали программам-шпионам административные права, если пользователь их отменял, – рассказывает он. – Если ты пытался программу удалить – ее не давали удалить, если ты запрещал доступ к камере, к геолокации и так далее – доступ возвращался. Как эти программы попали на ее телефон, когда? Самая сильная программа выглядела как благотворительное приглашение внести пожертвование. И вот у нее нельзя было забрать какие-то права. И судя по тому, какие у нее были права – через нее можно было уже установить все остальное. Была установлена программа AnyDesk – это абсолютно легальная программа для удаленного контроля, эта программа просит код пользователя, и передавая кому-то этот код, человек не понимает, что он передает полный и абсолютный доступ к своему компьютеру, к своему телефону – на которых уже находятся все пароли. И как вы заходите в свой аккаунт, в свой интернет-банкинг, точно так же имеющий доступ к вашему телефону заходит в ваш аккаунт и так далее".

Как и сестра, Сергей говорит о полном отсутствии в Израиле системы помощи пострадавшим от "русского мошенничества": и банки, и кредитные компании, и даже полиция прямо или косвенно уверяют жертв, что они сами виноваты в случившейся с ними беде. Они не знают собственных прав, они боятся лишиться своих пособий, боятся запрета на выезд из страны и шанса до самой своей смерти не увидеть живущих за рубежом внуков.

"Люди не понимают, что с ними теперь будет: у них есть долг, который невозможно отдать, и этот ужас может довести человека до всего, чего угодно, – говорит Сергей. – А нужно, чтобы везде и всюду кричали, что у них есть права, что в Израиле не имеют права лишить их минимального дохода, "дмей киюм". И еще в такой ситуации человек должен понимать: банк – это не его друзья, не нужно с ними разговаривать, они поворачивают разговор так, что человек сам себя оговорит. Ты приходишь в банк, тебе говорят: вы взяли кредит, вот вам бумага, напишите в вольном изложении, что вы от нас вообще хотите. По какому закону они это требуют? Нет такой бумаги, нет такого бланка, человека не должны обязывать такое писать и оговаривать себя. Все, что нужно им предоставить – это заявление в полицию, подтверждающее факт мошенничества, подтверждение, что ты не просто так пришел. Никаких бумаг и документов они подписывать не должны. Причем со мной, с сыном пострадавшей, банк даже отказывается говорить".

"В ситуации "окец руси" банк ведет себя, как вор на пожаре, – убежден Сергей. – Почему так происходит? Потому что это позволяет закон. Человека обманули, он был невменяем – но и банк был невменяем. Давать такую ссуду – это абсолютно невменяемое действие. Если вы попытаетесь заплатить за один день на трех заправках за бензин – вам позвонят из кредитной компании, а это 600-700 шекелей. Тут человек, который 20 лет не снимал больше тысячи шекелей, за три дня снимает 140 тысяч – и тишина. И это – ошибка банка. Человек в результате за свои действия отвечает – и он же вынужден отвечать за действия банка, он и его близкие. На мой взгляд, банк в данном случае не просто соучастник преступников – он больший преступник, чем мошенники. Он использует эту ситуацию для собственной выгоды, хотя мог и должен был ее предотвратить или хотя бы остановить в самом начале. Так же поступают кредитные компании. И люди боятся: боятся, что им закроют счет, что банк разошлет в другие банки эту информацию, и они не смогут открыть счет в другом банке. И они не понимают, что это все может произойти только после суда, а сколько времени длится суд? И этот суд должен произойти. А пока на кого-то подан иск – ему никто не должен мешать жить".

Мама Виктории в результате действий мошенников потеряла гораздо меньшую сумму – всего восемь тысяч шекелей. "Звонили ей давно и постоянно: служба безопасности такая, сякая, – рассказывает Вика. – Каждый раз она нервничала, бежала в банк, проверяла, несколько раз я ее ловила в дверях, в этот раз не успела. "Кто-то пытается войти на ваш счет, взять ссуду, вы это делали? Нет? Ждите, вам перезвонят из полиции". Тут же перезвонили "из полиции", предложили перейти в WhatsApp, и с тех пор он ей наяривал в WhatsApp".

По словам Виктории, схема обмана была та же – в WhatsApp прислали фотографию поддельного удостоверения полицейского, затем был видеозвонок, на который пострадавшая не ответила, поскольку попросту не умеет этого делать, затем – письмо якобы от "Битуах Леуми" с подтверждением о том, что ее счет подвергся нападению мошенников, и его заблокируют. Отметим, что "Битуах Леуми" не занимается этими вопросами, не рассылает подобные письма, но на напуганного и взвинченного пожилого человека, единственный доход которого – социальные пособия – такое липовое письмо действует безотказно, если только пострадавший не опомнится и не посоветуется с близкими.

К сожалению, наши пожилые мамы боятся нервировать и отрывать от важных дел детей, боятся быть обузой, стремятся разобраться самостоятельно, боятся неприятностей для детей, и эти страхи подкрепляет требование мошенников "никому не рассказывать". "Мне сказали, что если я тебе расскажу, ты нарушишь тайну следствия, и тебя за это накажут", – передает Виктория слова мамы.

Поразительно, что наши родители, учившие нас в детстве, что если посторонний человек запретил тебе о чем-то рассказывать близким, значит, нужно непременно рассказать, это что-то темное и опасное, – постарев, забывают об этом и попадаются на те же пугалки.

Виктории и ее маме в некоторым смысле повезло: банковский счет мамы привязан к электронной почте дочери, и Виктория получила сообщение о попытках мамы восстановить свой секретный код от кредитной карточки, затем она нашла сообщение о попытке восстановить секретный код от другой карты. "Я ей позвонила с вопросом – зачем ты пытаешься восстановить коды от карточек. "Я не пытаюсь, – ответила мама, – у меня и карточек нет, они в полиции", – рассказывает Виктория. – Они послали ей какого-то деда-курьера и сказали, что забирают ее карточки, а в воскресенье она якобы получит новые. Я кинулась звонить в Isracard, пока дозвонилась, пока они ответили, прошло минут десять. За это время мошенники успели снять деньги со счета, по четыре тысячи с каждой карточки. Это все, что у нее было – на квартиру и разрешенный минус, все выбрали до последнего шекеля". После этого карточки Виктория отменила.

Виктория подала жалобу в полицию, выяснив в банке, в каком банкомате были сняты деньги и приложив эту информацию к заявлению. Представительница полиции указала, что мама сама передала карточки мошенникам, что осложняет задачу, но Виктория ответила, что секретный код преступники получили каким-то образом самостоятельно: более того, код от второй карточки ее мама даже не знала. Никаких сообщений от банка тоже не было. Через два дня из телефона мамы пропала вся переписка WhatsApp с "представителем полиции". О произошедшем Виктория написала в социальных сетях, и ее читатели предложили свою помощь. Люди переводили деньги и покрыли значительную часть потерь. Бороться дальше мама Виктории не может и не хочет: ей невыносимо стыдно.

"Я не писала в надежде на помощь, я написала, чтобы люди предупредили своих родителей, – объясняет Виктория. – Мы не миллионеры, но с голоду маме никто бы умереть не дал. Но мне объяснили, что люди хотят помочь, это не мне, это маме. Люди переводили деньги, я сняла их, положила в конверт и принесла маме. Мама сидела и плакала. Но это помогли люди, банк ничего не вернул".

После рассказа о случившемся, многие пользователи рассказали Виктории "грандиозное количество историй" о таких же случаях мошенничества, жертвами которого стали они и их близкие, и количество этих сообщений пугающее: "Я не представляла масштабов".