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Состояние здоровья 21% пожилых людей в Израиле ухудшилось с начала войны

время публикации: 29 сентября 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 14:57
Состояние здоровья 21% пожилых людей в Израиле ухудшилось с начала войны
Liba Farkash/Flash90

По данным социологического опроса, проведенного организацией "Джоинт" и исследовательским институтом Myers-JDC-Brookdale Institute в преддверии Международного дня пожилого человека, состояние здоровья 21% людей в возрасте 65 лет и старше ухудшилось с начала войны "Железные мечи".

10% респондентов сообщили об ухудшении своей рутинной функциональности (способность ухаживать за собой и за своим жильем, выполнение каждодневных действий), и более 27% опрошенных сообщили об ухудшении своего финансового состояния.

Пожилые люди сообщают также о снижении уровня своего участия в общественной и социальной жизни, 35% опрошенных признались, что стали меньше встречаться со своими друзьями и родственниками.

Интересно, что при этом 50% пожилых людей, участвующих в той или иной волонтерской деятельности, сообщили о повышении объема своего волонтерства в связи с войной, и 20% тех, кто не участвует в волонтерской деятельности, выразили желание начать помогать обществу в качестве добровольцев. Около 20% опрошенных хотели бы вернуться на рынок труда.

Опрос проводился в преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. В опросе приняли участие 750 пожилых людей из трех крупных городов – Тель-Авива, Нетании и Ашдода.

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