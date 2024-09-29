Состояние здоровья 21% пожилых людей в Израиле ухудшилось с начала войны

По данным социологического опроса, проведенного организацией "Джоинт" и исследовательским институтом Myers-JDC-Brookdale Institute в преддверии Международного дня пожилого человека, состояние здоровья 21% людей в возрасте 65 лет и старше ухудшилось с начала войны "Железные мечи".

10% респондентов сообщили об ухудшении своей рутинной функциональности (способность ухаживать за собой и за своим жильем, выполнение каждодневных действий), и более 27% опрошенных сообщили об ухудшении своего финансового состояния.

Пожилые люди сообщают также о снижении уровня своего участия в общественной и социальной жизни, 35% опрошенных признались, что стали меньше встречаться со своими друзьями и родственниками.

Интересно, что при этом 50% пожилых людей, участвующих в той или иной волонтерской деятельности, сообщили о повышении объема своего волонтерства в связи с войной, и 20% тех, кто не участвует в волонтерской деятельности, выразили желание начать помогать обществу в качестве добровольцев. Около 20% опрошенных хотели бы вернуться на рынок труда.

Опрос проводился в преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября. В опросе приняли участие 750 пожилых людей из трех крупных городов – Тель-Авива, Нетании и Ашдода.