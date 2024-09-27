Что такое "Битуах Леуми", и как с ним правильно взаимодействовать

Общественная деятельница, создательница сообщества "Социальная и информационная помощь" Татьяна Берлин продолжает знакомить наших читателей с социальными правами, льготами и тонкостями работы государственной системы. Сегодня она расскажет о государстве в государстве – Институте национального страхования ("Битуах Леуми").

Несмотря на то, что "Битуах Леуми" не та инстанция, которая вызывает у людей восторг, именно туда мы обращаемся, когда нас увольняют с работы, мы получаем травму, заболеваем, достигаем пенсионного возраста, рожаем детей. Именно Институт национального страхования обеспечивает нас различными пособиями и дает нам социальные права и льготы.

Но важно помнить: "Битуах Леуми", или Институт национального страхования – это, по сути, государственная страховая компания, призванная предоставлять нам помощь в случае того или иного страхового случая. Поэтому она зорко следит, чтобы мы вовремя платили взносы на национальное страхование и страхование здоровья, крайне внимательно отслеживает, уехали ли мы из Израиля, насколько уехали и куда. В ряде случаев социальные льготы и выплаты обусловлены "страховым стажем" – сроком, в течение которого вы платили взносы в "Битуах Леуми".

В полномочиях "Битуах Леуми" лишить нас того или иного пособия, а в случае неуплаты долгов Институту нацстрахования или при длительном отъезде из страны "Битуах Леуми" может пойти на более жесткие меры – арестовать наш счёт и лишить резидентства, то есть, статуса жителя Израиля, на котором завязаны все социальные права в нашей стране, от медицинского обслуживания до пособий по старости и инвалидности.

С проблемами при "общении" с этой организацией или отдельными ее представителями сталкивается большинство из нас. Но эти проблемы можно быстро решить, а то и вовсе предотвратить, если знать как действовать.

В первую очередь, и наверное, чаще всего проблемы возникают из-за неуплаты взносов в "Битуах Леуми" и от незнания, что их надо платить. Вторая проблема – выезд за границу, как на длительный, так и на короткий срок. Ну и третья причина – переплата того или иного пособия, за которую Институт национального страхования внезапно выставляет счет.

Страховые взносы в Институт национального страхования

Взносы в Битуах Леуми должны платить все граждане Израиля, начиная с 18 лет. Размер взносов устанавливается в зависимости от нашего с вами статуса, уровня доходов, получения того или иного пособия. Да, есть случаи, когда мы освобождены от уплаты взносов – учеба в школе (до 12 класса), перед армией и в период службы в армии, в первые полгода после репатриации, также освобождены от уплаты взносов замужние неработающие женщины.

Многие наемные работники, открывающие параллельно с работой свой бизнес (так называемые "ацмаим") зачастую не знают, что взносы они должны платить не только с заработной платы, но и от дохода, получаемого от предпринимательской деятельности.

С удивлением узнают, о том, что надо платить какие-то деньги в "Битуах Леуми" и новые репатрианты. Да, первые полгода они освобождены от этих выплат, но с седьмого месяца и до конца первого года в Израиле они обязаны начать платить взносы на страхование здоровья (106 шекелей в месяц), ну а уже со второго года в стране к выплате на страхование здоровья добавляются и взносы на национальное страхование – от старости, увольнения, инвалидности и так далее. Конечно, есть исключения: неработающий новый репатриант, получающий пособие на проживание ("дмей киюм") от министерства алии и интеграции, может получить освобождение от взносов по страхованию здоровья и на вторые полгода пребывания в стране. Но это освобождение не предоставляется автоматически: необходимо взять в министерстве алии и интеграции справку о получении пособия и передать или переслать ее в "Битуах Леуми".

Есть еще одна группа людей, которые обязаны платить взносы – студенты. Несмотря на то, что большинство из них не имеют дохода, а также наоборот платят немалые суммы за свое обучение, они также обязаны платить взносы в "Битуах Леуми" (145 шек. в месяц). В случае неуплаты рано или поздно и студенты получают грозное требование от "Битуах Леуми" заплатить набежавший долг.

Если мы работаем по найму, то мы, конечно, не сталкиваемся со всей этой бюрократией от "Битуах Леуми". Ведь взносы за нас делает работодатель, и их размер зависит от нашей заработной платы.

Но и когда мы не имеем доходов от работы или бизнеса, мы все равно должны платить взносы, хоть и в минимальном размере – 203 шекеля в месяц. И решить с "Битуах Леуми" вопрос об уплате взносов стоит заранее, не дожидаясь письма с требованием погасить накопившуюся задолженность. Ведь помимо долга, мы получим еще и немалый штраф за просрочку.

Не работаете? Не бросайте дело на самотек, заполните специальный многолетний отчет (бланк 6101), с помощью которого "Битуах Леуми" определит необходимую ежемесячную сумму к уплате в зависимости от ваших доходов и статуса.

Выезд за границу и статус жителя Израиля

Как правило, "Битуах Леуми" продолжает считать вас застрахованными жителями Израиля в течение первых 5 лет с момента выезда из страны (но важно также знать, что "Битуах Леуми" может по своему усмотрению проверить наш статус, не дожидаясь истечения пятилетнего срока, и лишить нас резидентства раньше).

В течение этого периода у нас сохраняются права на получение различных видов пособий, а также на получение медицинской помощи, но только в случае, если мы продолжаем платить взносы в "Битуах Леуми".

Да, и в случае выезда за границу мы с вами возвращаемся к тому, что от уплаты взносов никуда не деться. И опять нам придет на помощь пресловутый многолетний отчет (бланк 6101). Впрочем, если мы не планируем возвращаться, то чтобы избавить себя от лишних трат (уплаты взносов), можно просто "лишить себя резидентства". Сделать это достаточно просто – заполнить специальный бланк об установлении нашего места жительства за рубежом (бланк 627).

И обратите внимание: говоря о сохранении статуса резидента в течение пяти лет, мы не говорим о свежих репатриантах. С ними все куда сложнее. В случае продолжительного выезда за границу в первые полгода (точнее в первые 201 день), статус резидента будет потерян со дня репатриации – "задним числом". И более того: если такой репатриант успел начать получать пособие от "Битуах Леуми", то право на пособие будет также отменено даже за период проживания в Израиле, со всеми вытекающими отсюда последствиями – то есть, задолженностью и требованием все полученные пособия вернуть.

Получаете пособие от "Битуах Леуми", и у вас есть доход от работы?

Никогда не скрывайте информацию от "Битуах Леуми" о ваших доходах и периодически проверяйте, а позволяют ли ваши доходы продолжать получать то или иное пособие. Рано или поздно, Институт национального страхования получит сведения о ваших доходах и придет к вам с требованием вернуть переплату.

Если вы работаете и получаете от "Битуах Леуми" пособие по прожиточному минимуму, то обязательно ежемесячно отправляйте в "Битуах Леуми" вашу зарплатную ведомость. Как правило, Институт нацстрахования сам напоминает об этом, но если напоминание не пришло, это не значит, что можно этого не делать.

Если вы получаете надбавку за супруга/у или детей к пособию по инвалидности, проверьте, что вы действительно имеете право на эту надбавку. Если доход супруга/и выше 7146 шек брутто – вы не имеете права на надбавку за супругов и детей. Если вы получаете пенсию по нетрудоспособности ("увдан кошер авода"), или у вас есть какие-либо другие доходы не от трудовой деятельности, то только 1425 шек от вашего нетрудового дохода не будут приняты в расчет, а остальная сумма будет вычтена из надбавки к пособию по инвалидности, которую вы получаете на супруга/у или ребенка. Это происходит потому, что при получении надбавки за иждивенцев учитывается любой сторонний доход не от работы.

Если вы вдовец и у вас нет несовершеннолетнего ребенка, а вы получаете пособие по потере кормильца, удостоверьтесь, что вы имеете на него право. Право на это пособие предоставляется только в том случае, если ваш доход от работы не выше 7146 шекелей брутто.

Если вы начали получать пособие по старости с социальной надбавкой, и вдруг увеличились ваши доходы от трудовой деятельности – поставьте "Битуах Леуми" в известность об этом.

Если условием получения пособия по прожиточному минимуму является ваша рабочая деятельность, а вы по каким-то причинам прекратили ее – обязательно уведомите "Битуах Леуми" об этом и начните посещать Службу по трудоустройству. В противном случае, получение пособия по прожиточному минимуму в период, когда вы не работали и не посещали Службу по трудоустройству, может выйти вам боком.

Ну и напоследок. Совет, который поможет вам решать вопросы заранее, а не когда возникли трудности с непомерно высокими долгами.

Обязательно откройте себе "Личный кабинет". Кроме того, что "Личный кабинет" это удобный инструмент для взаимодействия с "Битуах Леуми" – подачи просьб, отправки документов и тому подобное, он позволит вам всегда быть в курсе всех событий и всех претензий, которые "Битуах Леуми" к вам предъявляет. Обязательно периодически заходите в "Личный кабинет" и проверяйте письма, которые присылает вам "Битуах Леуми". "Красная лампочка" в виде долгов, ареста счета, лишения пособия или, не дай Б-г, лишения резидентства загорается не сразу, а после долгих и упорных напоминаний.

Специально для тех, кто не читает на иврите, я приготовила видеоруководство о том, как открыть "Личный кабинет" на сайте "Битуах Леуми".