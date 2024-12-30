Образование для детей, волонтерство для родителей: новый проект "Масы" и НААЛЕ

Организация "Маса", основанная Еврейским агентством "Сохнут" и правительством Израиля, уже 21 год содействует участию молодежи из разных стран в долгосрочных образовательных и социальных проектах в Израиле.

С началом войны и в связи с тысячами обращений евреев из различных общин было решено создать специальную программу "Маса-волонтеры", цель которой – помочь Израилю и израильскому обществу в трудное время. С момента запуска программы в Израиль прибыли тысячи участников, которые принимают участие в самых разных видах волонтерской деятельности: помощь семьям эвакуированных, работа в логистических центрах, помощь в сельском хозяйстве и многое другое.

Недавно организация "Маса" начала новый проект в сотрудничестве с программой НААЛЕ, которая позволяет подросткам с еврейскими корнями со всего мира учиться в израильских старших школах в течение трех-четырех лет, получая израильский аттестат зрелости без предварительного знания иврита. В рамках новой инициативы в Израиль прибыла группа волонтеров, состоящая из родителей подростков, участвующих в программе НААЛЕ. Среди них – родители нескольких детей, обучающихся в программе, а также родители выпускников, которые сейчас живут в Израиле.

Некоторые из участников программы "Маса-волонтеры" не видели своих детей долгое время. "Мой сын учится в девятом классе в Кфар-Сильвере. Он много рассказывал об Израиле, и я захотела увидеть все своими глазами", – поделилась Роксана из Украины. Для нее это не только первый визит в Израиль, но и первый выезд за пределы Украины. – "После 7 октября я хотела приехать, чтобы помочь от всей души и выразить благодарность Израилю. Это желание идеально совпало с возможностью увидеть моего сына."

На этой неделе группа волонтеров встретилась с гендиректором "Маса" Меиром Хольцем и директором программы НААЛЕ Йешаяху Йехиэли. "Я часто встречаю волонтеров и слышу от них, что они хотели приехать, чтобы поддержать Израиль после событий 7 октября. Я считаю, что это важно не только для Израиля, но и для них самих. Это прекрасный способ установить связь с Израилем для тех, кто действительно ценит эту страну", – сказал гендиректор "Маса". Он также поблагодарил волонтеров за доверие к программе НААЛЕ, благодаря которому их дети учатся в Израиле, и за то, что доверились программе "Маса" в вопросе волонтерства в Израиле. .

Генеральный директор НААЛЕ отметил: "Мы делаем все возможное, чтобы сделать опыт детей позитивным, образовательным и вдохновляющим, несмотря на все сложности последних лет – от пандемии COVID-19 до войны в Украине и нынешней войны в Израиле. Очень трогательно слышать, как родители говорят о своих детях, об их впечатлениях от жизни в Израиле и о своем желании помочь. Я благодарен за их доверие и вклад."

После этой встречи волонтеры отправились на трогательную встречу с детьми в Иерусалиме, посетили Стену Плача и прогулялись по Старому городу. Особенно взволнованы были Наталья и Александр из Казахстана – супруги, приехавшие на программу вместе. У них трое детей: двое находятся на программе НААЛЕ, а третий – выпускник программы, уже совершил алию. "Каждому из наших детей программа НААЛЕ принесла огромную пользу, а для нас программа "Маса-волонтеры" стала замечательным шансом внести свой вклад. Я уже участвовал в программе 'Маса' в 2008 году, и это действительно позволяет интегрироваться в израильское общество, не как турист", – рассказал Александр.

"После того как наша дочь заявила, что хочет остаться в Израиле, я вынуждена извиниться за то, что мы больше не сможем принимать участие в программах 'Маса', потому что мы тоже планируем репатриацию", – добавила Наталья с улыбкой.

Публикация предоставлена пресс-службой программы "Маса"